Отомстил за одноклубника: игрок "Севильи" едва не сломал ногу сопернику в товарищеском матче
Футболист специально врезал сопернику по ногам и заработал справедливое удаление
Футболист испанской "Севильи" Жорис Ньяньон стал антигероем товарищеского матча своей команды против победителя Лиги чемпионов английского "Ливерпуля" (2:1). В середине второго тайма француз грубо нарушил правила против игрока мерсисайдцев Яссера Ларуки, специально ударив его по ногам. Этому моменту предшествовал эпизод с падением другого игрока "Севильи", но арбитр нарушения правил не зафиксировал. Ньяньон посчитал такое решение несправедливым и ответил откровенным хамством.
Рефери, не задумываясь, удалил грубияна, а пострадавший смог покинуть поле только на носилках. После встречи главный тренер "Ливерпуля" успокоил всех, что Ларуки избежал серьезной травмы.
Похожий фол случился в матче чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей". Тогда Игорь Харатин грубо ударил Тайсона, но арбитр предъявил футболисту только желтую карточку. Бразилец тогда пропустил несколько недель. Мировые СМИ отреагировали на эпизод чемпионата Украины: "убийственный фол" на Тайсоне стал вирусным.
Обзор скандального матча "Шахтер" – "Заря":
Ранее мы писали, что Уэйн Руни заработал удаление за грубый фол в MLS. Принять правильное решение главному арбитру встречи помогла система VAR.
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