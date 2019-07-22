Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Отомстил за одноклубника: игрок "Севильи" едва не сломал ногу сопернику в товарищеском матче

22 июля, 16:05

Футболист специально врезал сопернику по ногам и заработал справедливое удаление

Футболист испанской "Севильи" Жорис Ньяньон стал антигероем товарищеского матча своей команды против победителя Лиги чемпионов английского "Ливерпуля" (2:1). В середине второго тайма француз грубо нарушил правила против игрока мерсисайдцев Яссера Ларуки, специально ударив его по ногам. Этому моменту предшествовал эпизод с падением другого игрока "Севильи", но арбитр нарушения правил не зафиксировал. Ньяньон посчитал такое решение несправедливым и ответил откровенным хамством.

Рефери, не задумываясь, удалил грубияна, а пострадавший смог покинуть поле только на носилках. После встречи главный тренер "Ливерпуля" успокоил всех, что Ларуки избежал серьезной травмы.

Похожий фол случился в матче чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей". Тогда Игорь Харатин грубо ударил Тайсона, но арбитр предъявил футболисту только желтую карточку. Бразилец тогда пропустил несколько недель. Мировые СМИ отреагировали на эпизод чемпионата Украины: "убийственный фол" на Тайсоне стал вирусным.

Обзор скандального матча "Шахтер" – "Заря":

Ранее мы писали, что Уэйн Руни заработал удаление за грубый фол в MLS. Принять правильное решение главному арбитру встречи помогла система VAR.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, футбол, товарищеский матч, Ливерпуль, удаление, Севилья

Вы сейчас просматриваете новость " Отомстил за одноклубника: игрок "Севильи" едва не сломал ногу сопернику в товарищеском матче". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Принц Египта" покорил Англию: Салаха сделают самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги

20 июля, 14:18

"Ливерпуль" поднимет зарплату египетскому нападающему, он будет зарабатывать 430 000 фунтов в неделю

"Боруссия" и "Ливерпуль" устроили голевую феерию в США: обзор матча

20 июля, 11:38

Гранды европейского футбола пересеклись во время турне по США

Экс-игрок "Ливерпуля" жестоко наказан за ставки

18 июля, 16:01

Даниэль Старридж дисквалифицирован и оштрафован на 75 тысяч фунтов

Фонсека с "волками", "Ювентус" – в дыму: Европу охватила тренерская революция

15 июля, 12:18

В Италии тренеров сменили сразу четыре топ-клуба, "Челси" ставит на молодежь, а "Лейпциг" – на юность

Достали даже в Австралии: фанаты "Ливерпуля" наняли самолет, чтобы потроллить "Манчестер Юнайтед"

12 июля, 10:34

Мерсисайдцы напомнили своим принципиальным соперникам о победе в Лиге чемпионов

Лучший бомбардир чемпионата Голландии перешел в "Севилью"

1 июля, 22:14

Люк де Йонг заключил контракт с испанским клубом до 2023 года

5 вещей, которые нужно сделать перед первым свиданием

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

Проценты по депозитам: Как банки Украины будут их менять

Девушка украинского футболиста записывает для своего парня видео

Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки

Нефедов обещает внедрить системные изменения на таможне в 2020

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 19:56

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Встреча после нокаута: Беллью подкрался к Усику сзади

Вчера, 10:46

Британец, избитый украинцем в ноябре, подкараулил его за кулисами боксерского вечера в Лондоне

С яхты – в театр: Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе

20 июля, 19:38

Украинская теннисистка и ее парень блеснули нарядами на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля

Суперудар в супертяжелом весе: одноклубник Ломаченко выбил соперника за пределы ринга

20 июля, 19:07

Кассиус Чейни устроил форменное избиение своему соотечественнику – Жоэлю Коуди пришлось улететь на трибуны

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

19 июля, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

Кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь