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Чуть не сломал ногу: Уэйн Руни заработал удаление за грубый фол в MLS

Сегодня, 12:29

Принять правильное решение главному арбитру встречи помогла система VAR

Чуть не сломал ногу: Уэйн Руни заработал удаление за грубый фол в MLS Футбол Принять правильное решение главному арбитру встречи помогла система VAR

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни заработал удаление в матче регулярного чемпионата MLS против "Лос Анджелеса". В начале второго тайма Руни грубо сыграл против соперника, за что получил предупреждение. Но затем главный арбитр встречи получил указку от видео ассистента и отправился просмотреть повтор. После этого рефери изменил свое решение и наградил Уэйна красной карточкой.

На тот момент "Ди Си Юнайтед" проигрывал со счетом 0:3, а, оставшись в меньшинстве, клуб из Вашингтона пропустил еще один мяч. Героем встречи стал 21-летний уругвайский нападающий Диего Росси, оформивший хет-трик. Еще один мяч забил Карлос Вела. При этом мексиканец не реализовал пенальти еще при счете 0:0.

"Ди Си Юнайтед" – "Лос-Анджелес" – 0:4
Голы: Вела (15), Росси (27, 32, 76)
Удален: Руни (52)

Ранее мы писали, что Златан Ибрагимович реализовал пенальти в стиле Милевского. Шведский форвард принес своей команде победу в матче MLS против "Портленд Тимберс".

А перед этим экс-форвард "МЮ" Уэйн Руни впервые в карьере оформил хет-трик в матче MLS. Футболист "Ди Си Юнайтед" забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

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Тег видео, Уэйн Руни, MLS, Ди Си Юнайтед

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Сегодня|Спорт

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