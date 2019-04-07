Чуть не сломал ногу: Уэйн Руни заработал удаление за грубый фол в MLS

Принять правильное решение главному арбитру встречи помогла система VAR

Чуть не сломал ногу: Уэйн Руни заработал удаление за грубый фол в MLS 2019-04-07T12:29:00+03:00 Футбол Принять правильное решение главному арбитру встречи помогла система VAR

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни заработал удаление в матче регулярного чемпионата MLS против "Лос Анджелеса". В начале второго тайма Руни грубо сыграл против соперника, за что получил предупреждение. Но затем главный арбитр встречи получил указку от видео ассистента и отправился просмотреть повтор. После этого рефери изменил свое решение и наградил Уэйна красной карточкой.

На тот момент "Ди Си Юнайтед" проигрывал со счетом 0:3, а, оставшись в меньшинстве, клуб из Вашингтона пропустил еще один мяч. Героем встречи стал 21-летний уругвайский нападающий Диего Росси, оформивший хет-трик. Еще один мяч забил Карлос Вела. При этом мексиканец не реализовал пенальти еще при счете 0:0.

"Ди Си Юнайтед" – "Лос-Анджелес" – 0:4

Голы: Вела (15), Росси (27, 32, 76)

Удален: Руни (52)

Ранее мы писали, что Златан Ибрагимович реализовал пенальти в стиле Милевского. Шведский форвард принес своей команде победу в матче MLS против "Портленд Тимберс".

А перед этим экс-форвард "МЮ" Уэйн Руни впервые в карьере оформил хет-трик в матче MLS. Футболист "Ди Си Юнайтед" забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

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