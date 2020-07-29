Палкин – о матче с "Вольфсбургом": "Другой результат кроме победы нам болельщики не простят"

Главным на сегодня является процесс подготовки к ответственным поединкам на евроарене

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин после победы над "Вересом" (2:0) в товарищеском матче рассказал о готовности команды к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга", который состоится уже 5 августа.

"Идет процесс. До 5 августа еще будут приниматься решения. Однако уже видно, что Соломон, Тете, Маркос Антонио выделяются. Но главным на сегодня является собственно процесс", – цитирует Палкин ua-football.com.

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Что касается самого результата матча с немцами, то Палкин уверен: "Если будет другой результат кроме победы – нам болельщики не простят".

"Шахтер" – "Верес" – 2:0

Голы: Тете (67), Соломон (87)

"Шахтер": Пятов (к), Матвиенко (Сиприано, 81), Бондарь, Кривцов, Додо (Болбат, 65), Маркос Антонио, Коваленко (Соломон, 65), Майкон (Степаненко, 65), Тайсон (Коноплянка, 46), Марлос (Тете, 65), Мораес (Сикан, 81)

Напомним, в первом поединке еще в марте "горняки" одержали победу над "Вольфсбургом" со счетом 2:1. Ответный поединок пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский".

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Обзор первого матча "Вольфсбург" – "Шахтер":

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