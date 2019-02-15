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Паулу Фонсека: "Не согласен с удалением – вторая карточка уж слишком притянута за уши"

Сегодня, 09:12

Пресс-конференция главного тренера "Шахтера" после поединка с "Айнтрахтом" в Харькове

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека. Фото: AFP
Паулу Фонсека: "Не согласен с удалением – вторая карточка уж слишком притянута за уши" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/666/039/5c66660396724.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/666/039/5c66660396724.jpg Футбол Пресс-конференция главного тренера "Шахтера" после поединка с "Айнтрахтом" в Харькове

В четверг "Шахтер" в меньшинстве сыграл вничью с "Айнтрахтом" в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы. Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека на пресс-конференции после поединка дал комментарий о результате матча, удалении Степаненко, заменах и состоянии газона в Харькове.

– Устроил ли вас счет 2:2, учитывая раннее удаление Степаненко?
– Конечно, я никогда не остаюсь полностью доволен ничьей. Но если взять во внимание все обстоятельства игры, это, наверное, меньшее из зол, лучшее из того, что можно выбрать.

– Оцените, пожалуйста, действия Коваленко на позиции опорного полузащитника.
– Действительно, после удаления Тараса нам пришлось опустить Коваленко чуть ниже, в опорную зону. Виктор смог адаптироваться и справился со своей задачей очень хорошо, хотя играет на этой позиции не так часто – мы почти никогда его там не использовали.

– Вы много спорили с арбитром. Пересмотрев эпизод, согласны с удалением Степаненко?
– Нет, остаюсь при своем мнении. Не согласен. Вторая карточка уж слишком притянута за уши. Такое решение в дебюте столь серьезного поединка, на мой взгляд, неправильное. При всем уважении даже после матча я подошел к арбитру и высказал свое несогласие.

– Как и пять лет назад, итоговый счет – 2:2. Дай Бог, чтобы для вас все закончилось так же, как в тот раз. Насколько за эту неделю "Шахтер" сможет прибавить функционально?
– Всегда очень сложно, особенно после столь длительной зимней паузы, начинать официальные выступления матчем такого уровня. На 11-й минуте остаться вдесятером… Конечно, это полностью расстраивает план на игру. Мы лишились одного из ключевых исполнителей, ребятам пришлось больше бегать и работать, но они преуспели. Наша задача на неделю – максимально быстро восстановить футболистов и подготовить такую стратегию, чтобы, как вы и сказали, у нас получилось то же, что удалось с другой командой пять лет назад.

– Какова вероятность того, что во Франкфурте мы увидим в стартовом составе Малышева?
– Сейчас не могу ответить на этот вопрос. Кто выйдет в старте, покажет ближайшая неделя.

– По какой причине на замену в центр поля вышел Малышев, а не Майкон?
– Потому что в тот момент игра требовала максимальной безопасности в обороне, а Малышев владеет соответствующими характеристиками.

– Выход Соломона изначально планировался на такой отрезок встречи и именно на эту позицию, вместо Марлоса?
– Нет, решение было принято во время матча. Марлос сейчас переживает некоторые физические проблемы, ему приходилось очень много бегать, включаться в оборону, он устал, поэтому мы выпустили Соломона.

– Как оцените газон ОСК "Металлист"?
– Поле в отличном состоянии, притом что, я думаю, его очень сложно поддерживать таким после столь холодной зимы. Иногда мы забываем тех, чья работа не так видна, но они очень много трудятся, чтобы у нас все было хорошо. Хочу от имени команды поблагодарить всех, кто следит за газоном, за стадионом.

– Что случилось с Мораесом? Он сможет помочь в следующем матче?
– Это просто усталость. Мораес отдал за команду буквально все. Он столько пробежал, столько работал и боролся… Сейчас ему нужно время восстановиться, и, вне всяких сомнений, Жуниор будет готов к ответному поединку. В завершение хочу поблагодарить наших болельщиков. Десять часов вечера, зима, мороз, но они были на стадионе и поддерживали нас весь матч. Большое спасибо!

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Тег Лига Европы, Шахтер Донецк, Айнтрахт, Паулу Фонсека

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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