Паулу Фонсека получил от "Шахтера" оригинальную футболку

Португальский тренер попрощался с "горняками" и продолжит карьеру в "Роме"

Памятная футболка. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

21 июня в Киеве состоялась встреча генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина и экс-тренера клуба Паулу Фонсеки. Португалец продолжит свою карьеру в итальянской "Роме". Палкин вручил Фонсеке именную футболку клуба с цифрой 139, которая символизирует количество матчей, проведенных у руля "оранжево-черных".



"Футбольная жизнь непредсказуема. Вообще нет ничего вечного и постоянного, а в футболе все может измениться буквально за неделю, – отметил Сергей Палкин. – У нас была финальная встреча с президентом, на которой мы подытожили прошедший сезон и строили планы на следующий. А буквально через два дня появилась "Рома" – и все перевернулось. Фонсека проделал здесь хорошую работу. Мы выиграли много титулов и расстаемся в очень хороших отношениях. Конечно, когда ты прошел с тренером три сезона, эмоционально такие изменения сложно пережить. И при этом я Паулу понимаю: не каждый день есть такие вызовы. Сейчас мы говорили с ним в том числе о том, что рано или поздно это произошло бы. Невозможно рассчитать и предугадать момент, чтобы контракт с нами закончился – и вдруг поступило предложение. Все меняется. Паулу получил предложение "Ромы" – это новый вызов, новые амбиции, и он хочет попробовать. Мы его понимаем и расстаемся друзьями. Я пожелал ему удачи и сказал, что теперь мы будем болельщиками "Ромы". Для нас важно, чтобы у Фонсеки с тренерским штабом все получилось, чтобы наши тренеры котировались в Европе и уходили в серьезные клубы. Как сейчас пишут журналисты и болельщики, "Шахтер" уже и тренеров научился продавать. Для нас это тоже определенный шаг вперед и положительный момент. Мы хорошо работаем не только в направлении скаутинга, на трансферном рынке, но уже ухитряемся такое проделывать и с тренерами. Хочу пожелать Паулу только удачи и побед!"

Поделился своими эмоциями и Паулу Фонсека:

"Очень сложно покидать "Шахтер", быть здесь и ощущать, что это последний день, и я должен попрощаться с каждым… Я провел три прекрасных, счастливых года. Игроки, работники клуба и болельщики – в моем сердце. Люди в Украине очень помогали мне, я постоянно ощущал их поддержку и уважение, за что хочу поблагодарить. "Шахтер" – великолепный клуб! Я желаю "Шахтеру" и его болельщикам всего самого лучшего. Очень хочу, чтобы клуб продолжал побеждать и расти. Люди должны верить и поддерживать команду в каждом матче. И я также останусь большим болельщиком "Шахтера". Говорю до свидания, но кто знает, быть может, это прощание не навсегда? Возможно, однажды у нас вновь будет возможность работать вместе? Я не знаю. В футболе бывает все, и ты никогда не знаешь своего будущего. Сейчас я ухожу, но делаю это с "Шахтером" в сердце. Лучший день с командой? Их было очень много. Самым запоминающимся для меня стало первое чемпионство после того, как "Шахтер" покинул Донецк. Это что-то особенное. И дело даже не во мне. Просто чувствовалось, что после отъезда из Донецка это было невероятно важно для каждого, кто работает в клубе. Мы не можем забывать, что люди оставили свой дом. И я ощущал, насколько эта победа значительна. Конечно, я буду возвращаться в Украину. Как вы знаете, у меня большая связь с этой страной, потому что здесь родился мой сын. У меня здесь дом, и я обязательно вернусь. Украина всегда будет в моей жизни, я в этом уверен".

Напомним, что место Паулу Фонсеки в "Шахтере" занял Луиш Каштру.

Тренерскую карьеру Луиш Каштру начал 21 год назад. За это время работал с такими командами, как "Агеда" (1998–2000), "Мельяда" (2000/01), "Эстаррейа" (2001–2003), "Санжуаненсе" (2003/04), "Пенафиел" (2004–2006), Академия "Порту" (2006–2013), "Порту Б" (2013–2014), "Порту" (март – июнь 2014), "Порту Б" (2014–2016), "Риу Аве" (2016–2017), "Шавиш" (2017–2018), "Витория Гимарайнш" (2018–2019).

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