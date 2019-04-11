Пеле снова в больнице: Короля футбола готовят к операции
Врачи собираются провести операцию по удалению камней в мочеточнике
Легенда сборной Бразилии и мирового футбола Пеле перенесет операцию по удалению камней в мочеточнике. Накануне трехкратный чемпион мира прилетел в родную Бразилию. После этого Пеле был доставлен в госпиталь имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. По данным источника, обследование показало у бразильца наличие камней в левом мочеточнике. Врачи собираются провести операцию по их удалению.
На прошлой неделе 78-летний Пеле был госпитализирован в парижскую больницу. У бразильца поднялась температура, и он был доставлен в больницу, где был прооперирован из-за обострения инфекции мочевыводящих путей. Позже Пеле был выписан из клиники, после чего полетел в Бразилию.
Это были не первые проблемы со здоровьем у Пеле за последние годы. В ноябре 2014 года он был доставлен в реанимацию после серьезной инфекции мочевыводящих путей. На Олимпийских играх 2016 года он не смог зажечь олимпийский факел в Рио-де-Жанейро. На церемонии жеребьёвки чемпионата мира 2018 года он присутствовал, находясь в инвалидной коляске.
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