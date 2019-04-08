Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,07
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Перед Мариуполем "Динамо" потеряло игроков на 15 миллионов евро

Сегодня, 21:27

В ключевом матче чемпионата Хацкевичу не помогут Кадар, Буяльский, Кендзера и Шапаренко

Тамаш Кадар
Тамаш Кадар. Фото: Официальный сайт ФК "Заря"
Перед Мариуполем "Динамо" потеряло игроков на 15 миллионов евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b92/066/5cab92066a44e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b92/066/5cab92066a44e.png Футбол В ключевом матче чемпионата Хацкевичу не помогут Кадар, Буяльский, Кендзера и Шапаренко

В выездном матче 24 тура Премьер-лиги против "Мариуполя", который состоится в ближайшую субботу, "Динамо" не сможет рассчитывать сразу на четверых игроков основного состава. Они пропустят поединок на стадионе имени Бойко из-за дисквалификации, которую схлопотали по итогам предыдущей встречи чемпионата Украины с "Зарей" (3:2).

Венгерский центрбек "Динамо" Тамаш Кадар будет отбывать дисквалификацию за полученную в игре с "Зарей" красную карточку. А вот правый защитник Томаш Кендзера, а также полузащитники Виталий Буяльский и Николай Шапаренко получили в том матче по желтой карточке, которая оказалась для них четвертой в первенстве. Следовательно, в следующей игре чемпионата они тоже "Динамо" не помощники. 

Кстати, авторитетный портал Transfermarkt суммарно оценивает эту четверку футболистов в 15 миллионов евро: Кадара – в 4,5 млн, остальных – в 3,5 млн каждого.

Как сообщалось ранее, Тамашу Кадару, провалившему воскресный матч с "Шахтером" в Кубке Украины, экс-форвард киевлян Виктор Леоненко придумал прозвище. "Дал ему кличку "филин". Почему? У него же там татуировка совы на шее", – сказал Леоненко.

Также сообщалось, что "Мариуполь", в гости к которому приедет "Динамо", сделал себе хороший подарок в День рождения. Приазовцы в гостях добыли волевую победу над "Львовом" со счетом 3:2.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Мариуполь

Вы сейчас просматриваете новость " Перед Мариуполем "Динамо" потеряло игроков на 15 миллионов евро". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юрий Бакалов покинул пост тренера "Львова": "Уже попрощался с командой"

Сегодня, 12:56

Бакалов пока не знает, где продолжит карьеру, но надеется "поработать во главе хорошей команды"

Почему Хацкевич не явился на пресс-конференцию: в дело вмешался полтергейст

Сегодня, 12:44

В киевском клубе утверждают, что Хацкевича не позвал "Шахтер". "Горняки" это опровергают

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

На кого никогда не наезжают в тюрьме

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Ляпы и ошибки в «Маше и Медведе»

Названа самая полезная для здоровья человека рыба

Победительница Евровидения-2018 появилась на публике в бикини

Генерал озвучил сценарий масштабного вторжения России

Хамес получил европейское гражданство

Диетолог назвала самый полезный суп

9 знаменитых актеров, отсидевших в тюрьме
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

Вчера, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"

Вчера, 16:29

Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

Такого в ринге еще не было: Макгрегор отправил в нокаут Макгрегора

Вчера, 11:41

Скандальный ирландец провел поединок в ринге со своим двухлетним сынишкой и получил от него

Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура

6 апреля, 20:07

Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге

Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном"

6 апреля, 09:53

"Красные" опередили "МанСити" благодаря офсайду, на который закрыли глаза арбитры

В королевской семье пополнение: что известно о ребенке Меган

Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?

В Кремле признались, какой президент Украины нужен Кремлю