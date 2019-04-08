Перед Мариуполем "Динамо" потеряло игроков на 15 миллионов евро

В ключевом матче чемпионата Хацкевичу не помогут Кадар, Буяльский, Кендзера и Шапаренко

Тамаш Кадар. Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Перед Мариуполем "Динамо" потеряло игроков на 15 миллионов евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b92/066/5cab92066a44e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b92/066/5cab92066a44e.png 2019-04-08T21:27:41+03:00 Футбол В ключевом матче чемпионата Хацкевичу не помогут Кадар, Буяльский, Кендзера и Шапаренко

В выездном матче 24 тура Премьер-лиги против "Мариуполя", который состоится в ближайшую субботу, "Динамо" не сможет рассчитывать сразу на четверых игроков основного состава. Они пропустят поединок на стадионе имени Бойко из-за дисквалификации, которую схлопотали по итогам предыдущей встречи чемпионата Украины с "Зарей" (3:2).

Венгерский центрбек "Динамо" Тамаш Кадар будет отбывать дисквалификацию за полученную в игре с "Зарей" красную карточку. А вот правый защитник Томаш Кендзера, а также полузащитники Виталий Буяльский и Николай Шапаренко получили в том матче по желтой карточке, которая оказалась для них четвертой в первенстве. Следовательно, в следующей игре чемпионата они тоже "Динамо" не помощники.

Кстати, авторитетный портал Transfermarkt суммарно оценивает эту четверку футболистов в 15 миллионов евро: Кадара – в 4,5 млн, остальных – в 3,5 млн каждого.

Как сообщалось ранее, Тамашу Кадару, провалившему воскресный матч с "Шахтером" в Кубке Украины, экс-форвард киевлян Виктор Леоненко придумал прозвище. "Дал ему кличку "филин". Почему? У него же там татуировка совы на шее", – сказал Леоненко.

Также сообщалось, что "Мариуполь", в гости к которому приедет "Динамо", сделал себе хороший подарок в День рождения. Приазовцы в гостях добыли волевую победу над "Львовом" со счетом 3:2.

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