Перед поездкой в Киев "Копенгаген" пропустил курьезный гол от сына легенды "Динамо"

Фото: ФК "Эсбьерг"

Будущий соперник киевского "Динамо" по Лиге Европы "Копенгаген" перед поездкой в Украину обыграл в матче чемпионата Дании "Эсбьерг" со счетом 3:1. Единственный гол в составе гостей на свой счет записал младший сын легендарного динамовца Павла Яковенко Юрий.

Украинец вышел на замену на 72-й минуте, а перед самым концом встречи отличился забитым голом. При этом гол получился немного курьезным – Яковенко выиграл борьбу у соперника и неожиданно пробил в дальний угол по невероятной дуге. Вратарь не ожидал такого действия, поэтому даже не среагировал.

Юрий Яковенко выступает за "Эсбьерг" с 2017 года. До этого украинец защищал цвета "Оболони", "Днепра", французского "Аяччо", кипрского "Анартосиса". В текущем сезоне на счету 26-летнего форварда 15 матчей во всех турнирах и три забитых мяча.

Реклама

Напомним, что перед матчем с "Копенгагеном" в Лиге Европы "Динамо" обыграло "Александрию" (1:0) и вышло на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. Единственный гол в матче забил Виталий Миколенко.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" – "Копенгаген" состоится 24 октября в НСК "Олимпийский", начало – в 22:00. На данный момент обе команды имеют по четыре балла в активе.

Смотрите, как "Динамо" не смогло обыграть "Лугано":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама