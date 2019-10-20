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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Бухал – с желтой, Михайличенко – с суперсерией: видеообзор матча "Динамо" – "Александрия"

20 октября, 20:00

Смотрите, как киевское "Динамо" вышло на чистое второе место в турнирной таблице чемпионата Украины

Автор победного гола Миколенко

Автор победного гола Миколенко / Фото: Dynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" продолжило свою суперсерию в чемпионате Украины, которая достигла уже пяти выигранных поединков кряду. Вслед за "Ворсклой" (5:0), "Мариуполем" (1:0), "Днепром-1" (2:0) и "Колосом" (4:0) команда Алексея Михайличенко в 11-м туре обыграла дома "Александрию" (1:0) и вышла на чистое второе место в УПЛ.

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Отметим, что матч против "Александрии" у "Динамо" пропускало сразу четыре ключевых игрока – Бурда и Бойко из-за травм, Шепелев и Беседин – из-за дисквалификации. В отсутствие лучшего бомбардира киевлян Беседина роль забивалы на себя взял не Фран Соль, которому Михайличенко доверил место на острие, а защитник Миколенко.

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Кстати, отличился в этом матче и защитник "Александрии" Глеб Бухал, только не голом, а желтой карточкой аккурат на последней минуте основного времени.

Обзор матча Динамо – Александрия (1:0)

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Динамо – Александрия – 1:0
Гол: Миколенко (32)
"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Гармаш (Вербич, 68), Сидорчук, Буяльский – Цыганков, Соль (Родригес, 81), Де Пена (Караваев, 90+3)
"Александрия": Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Лучкевич (Ситало, 66), Ковалец, Банада – Лучкевич, Безбородько (Шастал, 61), Третьяков (Задерака, 80)
Предупреждения: Цыганков (38), де Пена (40), Попов (50) – Безбородько (26), Задерака (87), Бухал (90)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
11
11
0
0
36
6
30
33
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДинамоДинамоДин
11
7
2
2
23
7
16
23
Забитые 23
Пропущеные 7
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
3
ДеснаДеснаДес
11
6
2
3
15
6
9
20
Забитые 15
Пропущеные 6
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В П В
4
АлександрияАлександрияАле
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14
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19
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: П В В Н В
5
ЗаряЗаряЗар
11
5
4
2
19
11
8
19
Забитые 19
Пропущеные 11
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В Н П
6
КолосКолосКол
11
4
2
5
9
21
-12
14
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П П В Н В
7
МариупольМариупольМар
11
3
4
4
9
16
-7
13
Забитые 9
Пропущеные 16
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н П П Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
11
3
2
6
10
14
-4
11
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
9
КарпатыКарпатыКар
11
2
3
6
8
15
-7
9
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П В
10
ВорсклаВорсклаВор
10
2
2
6
9
19
-10
8
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
11
2
2
7
7
16
-9
8
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
10
1
2
7
5
20
-15
5
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н П

Смотрите, как "Динамо" в предыдущем туре обыграло "Колос"

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видео голов чемпионат Украины Динамо Киев Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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