Бухал – с желтой, Михайличенко – с суперсерией: видеообзор матча "Динамо" – "Александрия"

Смотрите, как киевское "Динамо" вышло на чистое второе место в турнирной таблице чемпионата Украины

Автор победного гола Миколенко / Фото: Dynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" продолжило свою суперсерию в чемпионате Украины, которая достигла уже пяти выигранных поединков кряду. Вслед за "Ворсклой" (5:0), "Мариуполем" (1:0), "Днепром-1" (2:0) и "Колосом" (4:0) команда Алексея Михайличенко в 11-м туре обыграла дома "Александрию" (1:0) и вышла на чистое второе место в УПЛ.

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Отметим, что матч против "Александрии" у "Динамо" пропускало сразу четыре ключевых игрока – Бурда и Бойко из-за травм, Шепелев и Беседин – из-за дисквалификации. В отсутствие лучшего бомбардира киевлян Беседина роль забивалы на себя взял не Фран Соль, которому Михайличенко доверил место на острие, а защитник Миколенко.

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Кстати, отличился в этом матче и защитник "Александрии" Глеб Бухал, только не голом, а желтой карточкой аккурат на последней минуте основного времени.

Обзор матча Динамо – Александрия (1:0)

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Динамо – Александрия – 1:0

Гол: Миколенко (32)

"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Гармаш (Вербич, 68), Сидорчук, Буяльский – Цыганков, Соль (Родригес, 81), Де Пена (Караваев, 90+3)

"Александрия": Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Лучкевич (Ситало, 66), Ковалец, Банада – Лучкевич, Безбородько (Шастал, 61), Третьяков (Задерака, 80)

Предупреждения: Цыганков (38), де Пена (40), Попов (50) – Безбородько (26), Задерака (87), Бухал (90)

Смотрите, как "Динамо" в предыдущем туре обыграло "Колос"

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