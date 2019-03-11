Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Переполох в семействе Андрея Воронина: у него объявился греческий брат

Сегодня, 12:35

Отец экс-футболиста сборной Украины в шоке: "Откуда у меня сынок появился"

Воронин: "Это мой брат"
Воронин: "Это мой брат". Фото: Instagram
Переполох в семействе Андрея Воронина: у него объявился греческий брат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/639/c0e/5c8639c0e9a1d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/639/c0e/5c8639c0e9a1d.png Футбол Отец экс-футболиста сборной Украины в шоке: "Откуда у меня сынок появился"

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин, давно осевший в Германии, обескуражил своего отца Виктора Ивановича, проживающего в Германии. Переполох вызвало фото, которое Воронин-младший выложил у себя в Instagram.

На этой фотографии 39-летний Андрей Воронин сидит за столом в обнимку с бородатым мужчиной. "Мой старший брат", – подписал иллюстрацию бывший нападающий, что ввергло в шок его папу.

"Откуда у меня сынок появился?" – спросил у Андрея Воронина его отец Виктор Иванович, сделав от изумления круглые глаза.

Оказалось, Андрей просто пошутил, назвав братом своего приятеля – 40-летнего грека Константиноса Флиндриса. В свое время Константинос выступал в различных аматорских лигах Германии, а последней его футбольной командой был коллектив низшего немецкого дивизиона ФК "Хеллас".

Как сообщалось ранее, Андрей Воронин поддержал скандальных российских футболистов.

Также сообщалось, что клуб выступающего сейчас в Бундеслиге Евгения Коноплянки "Шальке" готовит распродажу: Коно – в списке 11 игроков, кому "на выход".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, Андрей Воронин, Бундеслига

Вы сейчас просматриваете новость " Переполох в семействе Андрея Воронина: у него объявился греческий брат". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назван самый дорогой футболист чемпионата Германии: ему всего 18 лет

7 марта, 11:13

Единственного украинца в Бундеслиге оценили всего в 10 миллионов евро

Воронин вещает из Москвы: "Четыре года ждали футбольного праздника"

14 июня 2018, 17:41

Украинец c места событий следит за мировым первенством

Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Возле Киева нашли волка: его сбила машина

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

Соловьева довели до истерики критикой Путина

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней
Загрузка...

"Шахтер" и "Динамо" громят соперников: результаты всех матчей 21 тура чемпионата Украины

Вчера, 20:40

"Шахтер" в Харькове уничтожил "Карпаты" и сделал подарок Фонсеке, а киевляне после 0:3 в Англии победили "Арсенал" 4:0

"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

Вчера, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Зинченко привез гол, но судья помог ему уйти в отрыв от "Ливерпуля": обзор матча "МанСити" – "Уотфорд"

Вчера, 09:26

Команда украинца обыграла соперника при помощи мяча, забитого из офсайда. А сам Зинченко допустил ляп в обороне

На Роллс-Ройс – в "Динамо": болельщики требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца

9 марта, 11:02

Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен"

Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ

9 марта, 10:10

Источники итальянских СМИ сообщают, что тренер "Манчестер Сити" согласился перейти в "Ювентус"

Выборы-2019: социологи опубликовали свежие рейтинги

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности