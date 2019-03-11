Переполох в семействе Андрея Воронина: у него объявился греческий брат
Отец экс-футболиста сборной Украины в шоке: "Откуда у меня сынок появился"
Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин, давно осевший в Германии, обескуражил своего отца Виктора Ивановича, проживающего в Германии. Переполох вызвало фото, которое Воронин-младший выложил у себя в Instagram.
На этой фотографии 39-летний Андрей Воронин сидит за столом в обнимку с бородатым мужчиной. "Мой старший брат", – подписал иллюстрацию бывший нападающий, что ввергло в шок его папу.
"Откуда у меня сынок появился?" – спросил у Андрея Воронина его отец Виктор Иванович, сделав от изумления круглые глаза.
Оказалось, Андрей просто пошутил, назвав братом своего приятеля – 40-летнего грека Константиноса Флиндриса. В свое время Константинос выступал в различных аматорских лигах Германии, а последней его футбольной командой был коллектив низшего немецкого дивизиона ФК "Хеллас".
Как сообщалось ранее, Андрей Воронин поддержал скандальных российских футболистов.
Также сообщалось, что клуб выступающего сейчас в Бундеслиге Евгения Коноплянки "Шальке" готовит распродажу: Коно – в списке 11 игроков, кому "на выход".
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