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Первое фото Франа Соля после травмы: футболист на шопинге в Барселоне

Сегодня, 14:50

Испанский нападающий в Барселоне ожидает операцию на плече, которую ему проведет американский профессор

Фран Соль с женой в Барселоне
Фран Соль с женой в Барселоне. Фото: Instagram
Первое фото Франа Соля после травмы: футболист на шопинге в Барселоне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3b2/584/5c83b2584bb29.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3b2/584/5c83b2584bb29.jpg Футбол Испанский нападающий в Барселоне ожидает операцию на плече, которую ему проведет американский профессор

Испанский нападающий киевского "Динамо" Фран Соль, который в начале марта получил травму плеча и рискует пропустить остаток сезона, сейчас находится в Барселоне. Там форвард ожидает операцию, которую ему должен провести специально вызванный профессор из США. На счету испанца два гола в четырех официальных матчах за "Динамо", куда он перебрался этой зимой.

Жена футболиста Аида в социальных сетях показала фото, на котором она гуляет по одному из магазинов Барселоны вместе с Солем. У футболиста на руке специальная повязка. Ожидается, что операция на плече будет проведена на следующей неделе.

"В Барселоне. Все будет хорошо, моя любовь", – подписала фото Аида.

26-летний футболист родился в Мадриде, играл в юношеских командах "Реала". Аида тоже родом из Мадрида, а по профессии она стюардесса. В декабре 2018-го года в семье игрока "Динамо" произошло радостное событие – рождение сына, которого назвали в честь отца.

"Худшие прогнозы подтверждены – мне придется сделать операцию из-за травмы плеча. Я не могу быть печальнее после того прекрасного момента, который я пережил в "Динамо". Но... Что есть, того не миновать", - написал Соль после обследования, проведенного в одной из клиник Барселоны.

Обзор матча "Десна" – "Динамо", в котором Соль получил травму:

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Тег травма, Барселона, Динамо Киев, Фран Соль

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Сегодня|Спорт

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