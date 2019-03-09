Первое фото Франа Соля после травмы: футболист на шопинге в Барселоне
Испанский нападающий в Барселоне ожидает операцию на плече, которую ему проведет американский профессор
Испанский нападающий киевского "Динамо" Фран Соль, который в начале марта получил травму плеча и рискует пропустить остаток сезона, сейчас находится в Барселоне. Там форвард ожидает операцию, которую ему должен провести специально вызванный профессор из США. На счету испанца два гола в четырех официальных матчах за "Динамо", куда он перебрался этой зимой.
Жена футболиста Аида в социальных сетях показала фото, на котором она гуляет по одному из магазинов Барселоны вместе с Солем. У футболиста на руке специальная повязка. Ожидается, что операция на плече будет проведена на следующей неделе.
"В Барселоне. Все будет хорошо, моя любовь", – подписала фото Аида.
26-летний футболист родился в Мадриде, играл в юношеских командах "Реала". Аида тоже родом из Мадрида, а по профессии она стюардесса. В декабре 2018-го года в семье игрока "Динамо" произошло радостное событие – рождение сына, которого назвали в честь отца.
"Худшие прогнозы подтверждены – мне придется сделать операцию из-за травмы плеча. Я не могу быть печальнее после того прекрасного момента, который я пережил в "Динамо". Но... Что есть, того не миновать", - написал Соль после обследования, проведенного в одной из клиник Барселоны.
Обзор матча "Десна" – "Динамо", в котором Соль получил травму:
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