Первый матч нового сезона "Ворскла" – "Заря": прогноз букмекеров и расписание трансляций

Матч открытие украинской Премьер-лиги покажет канал "Футбол 1", фаворит – "Заря" с новым тренером

"Ворскла" - "Заря": матч первого тура чемпионата Украины. Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В воскресенье после летней паузы возвращается украинский футбол. В 21:00 наши гранды "Шахтер" и "Динамо" сразятся за Суперкубок Украины, а днем, в 14:00, состоится стартовый матч первого тура Премьер-лиги. Встречаются полтавская "Ворскла" и луганская "Заря". При этом для "Заря" этот поединок станет уже вторым официальным в нынешнем сезоне – ранее команда с победы стартовала в квалификации Лиги Европы против "Будучности" (3:1 на выезде).

Где смотреть матч "Ворскла" – "Заря":

канал "Футбол 1", прямая трансляция

сайт oll.tv , прямая трансляция, в подписке

, прямая трансляция, в подписке канал "Футбол 2" в 20:55, повтор

канал "Футбол 1" 29 июля в 00:20, повтор

"Ворскла" – "Заря": прогноз букмекеров. Эксперты считают гостей фаворитами поединка. Так, коэффициент на победу "Зари", которую в летнее межсезонье возглавил Виктор Скрипник, составляет 2.05. Тогда как ставку на победу "Ворсклы" можно сделать с коэффициентом 4.00, а на ничью – 3.15.

Напомним, что в последнем туре прошлого сезона "Ворскла" сыграла вничью с "Олимпиком":

В свою очередь, "Заря" на выезде проиграла "Мариуполю":

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