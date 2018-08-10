Первый тур чемпионата Англии по футболу: расписание и результаты
Список трансляций поединков стартового тура английской Премьер-лиги
В этот уикенд стартует новый сезон чемпионата Англии по футболу. В первом туре Премьер-лиги чемпион прошлого сезона "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Арсеналом" в центральном поединке тура.
"Манчестер Юнайтед" в матче-открытии сезона сыграет с "Лестером". Накануне стало известно, что нападающий "Лестера" Джейми Варди продлил контракт с клубом, а Поль Погба, который изъявил желание покинуть "МЮ", все же остался в Манчестере. Главный тренер "манкунианцев" Жозе Моуринью говорит, что полностью доволен составом.
Пятница, 10 августа:
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Лестер". ТВ: Футбол 2, oll.tv
Суббота, 11 августа:
14:30 "Ньюкасл" – "Тоттенхэм". ТВ: Футбол 2, oll.tv
17:00 "Борнмут" – "Кардифф Сити"
17:00 "Уотфорд" – "Брайтон"
17:00 "Фулхэм" – "Кристал Пэлас"
17:00 "Хаддерсфилд" – "Челси". ТВ: Футбол 1, oll.tv
19:30 "Вулверхэмптон" – "Эвертон". ТВ: Футбол 1, oll.tv
Воскресенье, 12 августа:
15:30 "Ливерпуль" – "Вест Хэм". ТВ: Футбол 2, oll.tv
15:30 "Саутгемптон" – "Бернли"
18:00 "Арсенал" – "Манчестер Сити". ТВ: Футбол 2, oll.tv
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|ХАДДЕРСФИЛД
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|ЧЕЛСИ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|ФУЛХЭМ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|АРСЕНАЛ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|ВЕСТ ХЭМ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|САУТГЕМПТОН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|БЕРНЛИ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|ЛИВЕРПУЛЬ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|УОТФОРД
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|БОРНМУТ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|КАРДИФФ СИТИ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15
|ЭВЕРТОН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|17
|БРАЙТОН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18
|НЬЮКАСЛ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19
|ТОТТЕНХЭМ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20
|ЛЕСТЕР
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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