Первый тур чемпионата Англии по футболу: расписание и результаты

В этот уикенд стартует новый сезон чемпионата Англии по футболу. В первом туре Премьер-лиги чемпион прошлого сезона "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Арсеналом" в центральном поединке тура.

"Манчестер Юнайтед" в матче-открытии сезона сыграет с "Лестером". Накануне стало известно, что нападающий "Лестера" Джейми Варди продлил контракт с клубом, а Поль Погба, который изъявил желание покинуть "МЮ", все же остался в Манчестере. Главный тренер "манкунианцев" Жозе Моуринью говорит, что полностью доволен составом.

Пятница, 10 августа:

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Лестер". ТВ: Футбол 2, oll.tv

Суббота, 11 августа:

14:30 "Ньюкасл" – "Тоттенхэм". ТВ: Футбол 2, oll.tv

17:00 "Борнмут" – "Кардифф Сити"

17:00 "Уотфорд" – "Брайтон"

17:00 "Фулхэм" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Хаддерсфилд" – "Челси". ТВ: Футбол 1, oll.tv

19:30 "Вулверхэмптон" – "Эвертон". ТВ: Футбол 1, oll.tv

Воскресенье, 12 августа:

15:30 "Ливерпуль" – "Вест Хэм". ТВ: Футбол 2, oll.tv

15:30 "Саутгемптон" – "Бернли"

18:00 "Арсенал" – "Манчестер Сити". ТВ: Футбол 2, oll.tv

Таблица чемпионата Англии: