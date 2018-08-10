Первый тур чемпионата Англии по футболу: расписание и результаты

Сегодня, 15:15

Список трансляций поединков стартового тура английской Премьер-лиги

&quot;Манчестер Сити&quot; сыграет с &quot;Арсеналом&quot; в воскресенье. Фото AFP
"Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в воскресенье. Фото AFP

В этот уикенд стартует новый сезон чемпионата Англии по футболу. В первом туре Премьер-лиги чемпион прошлого сезона "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Арсеналом" в центральном поединке тура.

"Манчестер Юнайтед" в матче-открытии сезона сыграет с "Лестером". Накануне стало известно, что нападающий "Лестера" Джейми Варди продлил контракт с клубом, а Поль Погба, который изъявил желание покинуть "МЮ", все же остался в Манчестере. Главный тренер "манкунианцев" Жозе Моуринью говорит, что полностью доволен составом.

Пятница, 10 августа:

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Лестер". ТВ: Футбол 2, oll.tv

Суббота, 11 августа:

14:30 "Ньюкасл" – "Тоттенхэм". ТВ: Футбол 2, oll.tv

17:00 "Борнмут" – "Кардифф Сити"

17:00 "Уотфорд" – "Брайтон"

17:00 "Фулхэм" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Хаддерсфилд" – "Челси". ТВ: Футбол 1, oll.tv

19:30 "Вулверхэмптон" – "Эвертон". ТВ: Футбол 1, oll.tv

Воскресенье, 12 августа:

15:30 "Ливерпуль" – "Вест Хэм". ТВ: Футбол 2, oll.tv

15:30 "Саутгемптон" – "Бернли"

18:00 "Арсенал" – "Манчестер Сити". ТВ: Футбол 2, oll.tv

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МАНЧЕСТЕР СИТИ 0 0 0 0 0-0 0
2  ХАДДЕРСФИЛД 0 0 0 0 0-0 0
3  ЧЕЛСИ 0 0 0 0 0-0 0
4  ФУЛХЭМ 0 0 0 0 0-0 0
5  АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0-0 0
6  ВЕСТ ХЭМ 0 0 0 0 0-0 0
7  САУТГЕМПТОН 0 0 0 0 0-0 0
8  БЕРНЛИ 0 0 0 0 0-0 0
9  ЛИВЕРПУЛЬ 0 0 0 0 0-0 0
10  КРИСТАЛ ПЭЛАС 0 0 0 0 0-0 0
11  УОТФОРД 0 0 0 0 0-0 0
12  БОРНМУТ 0 0 0 0 0-0 0
13  КАРДИФФ СИТИ 0 0 0 0 0-0 0
14  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 0 0 0 0 0-0 0
15  ЭВЕРТОН 0 0 0 0 0-0 0
16  ВУЛВЕРХЭМПТОН 0 0 0 0 0-0 0
17  БРАЙТОН 0 0 0 0 0-0 0
18  НЬЮКАСЛ 0 0 0 0 0-0 0
19  ТОТТЕНХЭМ 0 0 0 0 0-0 0
20  ЛЕСТЕР 0 0 0 0 0-0 0

чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити

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Сегодня|Спорт

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