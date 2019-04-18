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Певица родила Ярославу Ракицкому сына: появилось фото из палаты

Сегодня, 16:05

Апрель – урожайный месяц для защитника. Ровно два года назад в это время у него родилась дочка

Ракицкие в роддоме
Ракицкие в роддоме. Фото: Instagram

В семье украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого родился сын. Об этом 29-летний футболист сообщил в своем Instagram, опубликовав фотографию из палаты в роддоме. На фото видно, что супруга футболиста Ольга подключена к капельнице. "Я самый счастливый!!! Спасибо, любимая! Спасибо за сына!!!!!!!!! Я вас очень сильно люблю", – написал Ракицкий.

Интересно, что акккурат два года назад жена защитника – певица Ольга Ракицкая – подарила мужу первого ребенка - дочь. Девочку назвали Ярославой.

"Поздравляю вас, легенда", – написал Ярославу Ракицкому украинский легионер "МанСити" Александр Зинченко. Также Ракицкого поздравили Тарас Степаненко, Тайсон, Иван Ордец, Денис Бойко, супруга Сергея Рыбалки и агент Артема Милевского.

Напомним, Андрей Шевченко после перехода Ракицкого в "Зенит" решил не вызывать его в сборную Украины.

"Я не общался с Ярославом ни до того, как он принял решение о переходе, ни после. Но я, как главный тренер, принимаю то решение, которое лучшее для команды. И давайте этот вопрос больше не поднимать – я буду говорить только о тех игроках, которые есть в моем распоряжении", – сказал наставник "сине-желтых".

В свою очередь Евгений Коноплянка заявил, что ему не хватает в сборной Украины Ракицкого. "Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать", – сказал вингер "Шальке".

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Тег зенит, Сборная Украины, Ярослав Ракицкий

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Сегодня|Спорт

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