Плей-офф Лиги чемпионов: гол 37-летнего Глеба не спас БАТЭ, "украинский" ПАОК везет ничью

Во вторник были сыграны три поединка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Два из них завершили вничью, а еще в одном голландский ПСВ в Беларуси дожал местный БАТЭ. Ответные матчи будут сыграны в следующую среду, 29 августа.

БАТЭ (Беларусь) – ПСВ (Голландия) – 2:3

На 89-й минуте счет еще был ничейным, но мяч 19-летнего Дониэлла Малена принес голландскому клубу важную выездную победу. Интересно, что в составе БАТЭ гол забил один из самых известных футболистов в истории Беларуси – 37-летний Александр Глеб.

"Бенфика" (Португалия) – ПАОК (Греция) – 1:1

Греческий ПАОК, в составе которого выступают украинские футболисты Евгений Хачериди и Евгений Шахов, добился позитивного результата в Португалии. Ничья 1:1 оставляет хорошие шансы грекам на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Хачериди весь матч просидел на лавке для запасных, а Шахов вышел на замену на 81-й минуте.

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Зальцбург" (Австрия) – 0:0

В матче лидеров чемпионата Сербии и Австрии обошлось без забитых голов. При этом на старте сезона оба клуба показывают высокую результативность на родине, забивая в среднем по 2,5 мяча за матч.

Напомним, что после матча со "Спартаком" Евгений Хачериди потроллил фанатов в Москве, показав им щитки с украинским флагом.