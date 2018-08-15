Евгений Хачериди потроллил болельщиков в Москве, показав им флаг Украины

После ничьей 0:0 в Москве украинский защитник ПАОКа своеобразно ответил на выкрики российских фанатов

Защитник греческого ПАОК Евгений Хачериди показал болельщикам щитки в цветах флага Украины после матча со "Спартаком". Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и ПАОК завершилась вничью – 0:0. Греки за счет победы на своем поле (3:2) прошли в следующую стадию турнира.

Футболисты клуба из Салоник пошли благодарить своих фанатов за поддержку. В это время с трибун, на которых располагались спартаковские болельщики, в адрес игроков греческой команды стали доноситься выкрики. Тогда Хачериди спустил гетры и указал фанатам красно-белых на щитки в цветах украинского флага.

Украинец начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте игры. Также в поединке сыграл еще один украинец Евгений Шахов, который также вышел на замену во втором тайме.

Таким образом, "Спартак" выступит на групповом этапе Лиги Европы. ПАОК сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой".

Первый матч между ПАОКом и "Спартаком" ознаменовался скандалом. Российские журналисты показывали неприличные жесты фанатам, а потом обвинили тех в нападении.

Интересно, что ранее владелец греческого клуба обещал футболистам миллион евро за проход "Спартака" в Лиге чемпионов.