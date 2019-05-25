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По примеру "Шахтера": "Бавария" оформила золотой дубль, разгромив в финале Кубка "Лейпциг"

25 мая, 23:30

К чемпионству Германии мюнхенцы добавили кубковый трофей

"Бавария" разгромила "Лейпциг"
"Бавария" разгромила "Лейпциг". Фото: Getty Images

В Берлине на стадионе "Олимпиаштадион" завершился финал Кубка Германии, в котором встречались "Бавария"" и "Лейпциг". Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Баварии", для которой нынешний триумф в Кубке Германии стал уже 19-м в истории. Тогда как "Лейпциг", основанный в 2009 году, впервые участвовал в финале.

Мюнхенцы вышли вперед на 29-й минуте усилиями нападающего Роберта Левандовского. Ближе к концовке встречи, на 78-й минуте, полузащитник Кингсли Коман удвоил преимущество "Баварии", а спустя еще семь минут Левандовски оформил дубль и установил окончательный счет в матче.



Таким образом "Бавария", как и "Шахтер" в Украине, оформила золотой дубль в Германии, добавив выигрыш Кубка к своему чемпионскому титулу-2019. Напомним, забавный эпизод произошел после окончания матча заключительного, 34-го тура чемпионата Германии, с "Айнтрахтом" (5:1), когда голландский полузащитник "Баварии" Арьен Роббен подбежал к наставнику команды и вылил ему на голову огромный бокал пива.

Также мы писали, что тренер "Баварии" назвал лучшего футболиста в истории. "Есть только один Месси. Не имеет значения, что я про него скажу, этого все равно будет недостаточно. Его можно только превозносить, но он этого заслуживает. Конечно, существуют и другие замечательные игроки. Но для меня он лучший из лучших", – сказал 47-летний Нико Ковач.

Напомним, в ЛЧ "Бавария" провалилась, вылетев в 1/8 финала:

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Тег Лейпциг, Бавария, кубок Германии

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Сегодня|Спорт

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