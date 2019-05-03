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"Его можно только превозносить": тренер "Баварии" назвал лучшего футболиста в истории

3 мая, 20:21

Нико Ковач восхищается аргентинским нападающим за его способность приносить результат

Лео Месси
Лео Месси. Фото: Reuters

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач прокомментировал игру капитана и нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси. По словам наставника, не имеет значения, что он скажет про него: Месси останется выдающимся футболистом, способным всегда давать результат.

"Есть только один Месси. Не имеет значения, что я про него скажу, этого все равно будет недостаточно. Его можно только превозносить, но он этого заслуживает. Конечно, существуют и другие замечательные игроки. Но для меня он лучший из лучших", – сказал 47-летний специалист.

Напомним, что "Барселона" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов на своем поле разгромила "Ливерпуль". Поединок завершился со счетом 3:0, видео голов "Барселона" – "Ливерпуль" доступно на нашем сайте. Лео Месси в этом поединке оформил дубль, один из голов забив красивейшим прямым ударом со стандарта в "девятку" ворот английского клуба.

Напомним, в другом полуфинальном поединке, который прошел в Лондоне, "Аякс" минимально обыграл "Тоттенхэм" – 1:0: видеообзор матча.

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Тег Барселона, Бавария, Лионель Месси, Нико Ковач

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Сегодня|Спорт

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