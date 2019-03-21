По стопам овечки Долли: ученые предложили клонировать Лионеля Месси

Брат-близнец Месси мог бы получить талант звездного аргентинца

Лионель Месси. Фото: AFP

По стопам овечки Долли: ученые предложили клонировать Лионеля Месси //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/349/a29/5c9349a29e8d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/349/a29/5c9349a29e8d4.jpg 2019-03-21T10:23:00+02:00 Футбол Брат-близнец Месси мог бы получить талант звездного аргентинца

Глава Европейского генного архива Аркади Наварро предложил сделать клон нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. По его мнению, клон сможет получить талант аргентинского футболиста.

"Медицина сейчас позволяет клонировать Месси", – приводит Mundo Deportivo слова Наварро. – Клон Лео смог бы унаследовать его талант. Мы действительно можем получить брата-близнеца Месси.

Месси дебютировал за первую команду Барселоны в 2003 году. За это время аргентинец принял участие в 671 матче, в которых отметился 585 голами и отдал 235 ассистов. За это время Месси становился обладателем 5 "Золотых мячей", 4 раза выигрывал вместе с "Барселоной" Лигу чемпионов.

Также 31-летний нападающий провел 128 матчей за сборную Аргентины и забил 65 мячей. Кстати, ранее бывшая звезда футбола Диего Марадона посоветовал Месси больше не играть за сборную Аргентины.

Ранее французское издание L’Équipe обнародовало список самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских чемпионатов. Речь о зарплатах "грязными". Больше всех получает как раз лидер "Барселоны" Лионель Месси - 8,3 млн евро в месяц до вычета налогов.

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