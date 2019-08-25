Победитель Кубка УЕФА в составе "Шахтера" завершил карьеру

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Алексей Гай объявил о завершении карьеры. Последним клубом 35-летнего полузащитника стал донецкий "Олимпик". Также он поиграл за одесский "Черноморец", азербайджанскую "Габалу", российскую "Кубань". С "горняками" шесть раз выигрывал чемпионат Украины и один раз Кубок УЕФА. В футболке национальной сборной Украины провел 29 игр и забил один гол.

"Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Как и в любом деле, есть этап завершения. Вот и у меня настал момент завершения моей профессиональной карьеры игрока. Хочу выразить благодарность всем тем, кто учил, направлял, воспитывал, поддерживал на протяжении этого интересного пути. Особенные слова благодарности моим партнерам: мы прошли с вами замечательный путь. Большая благодарность самому Футболу. Эта потрясающая игра дала мне все. Футбол помог мне встретить семью, друзей, знакомых и ту часть критиков, которые помогали мне становиться сильнее. Отдельная благодарность всем тренерам, с которыми посчастливилось поработать, у каждого из которых я чему-то учился и рос как спортсмен, как футболист, как личность.

Я всегда был и буду предан футболу. Играйте в футбол, любите футбол и получайте удовольствие от игры. Увидимся на полях Европы!" - написал Гай на своей странице в Instagram.