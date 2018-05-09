Победитель финала Кубка Украины установит новый рекорд турнира

"Днепр-Арена" во второй раз в истории примет финальный матч Кубка Украины.

Сегодня Кубок Украины по футболу получит нового хозяина. В главном матче турнира схлестнутся лидеры нашего футбола – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Трансляция "Динамо" – "Шахтер" будет на нашем сайте в виде текстового онлайна. Победитель установит новый рекорд турнира по количеству завоеванных титулов.

На данный момент "Шахтер" и "Динамо" завоевали по 11 трофеев. При этом "горняки" 17 раз участвовали в финале, а киевляне – только 15. Киевляне восемь раз оформляли "золотой дубль", побеждая в одном сезоне и в чемпионате, и в Кубке. У дончан чемпионских дублей пока шесть, но накануне "Шахтер" вырвал у "Зари" победу и практически гарантировал себе золотые медали чемпионата Украины. Поединок 5 мая завершился со счетом 2:1.

"Горняки" восемь раз обыгрывали киевлян в рамках турнира, при этом четырежды – в финалах. Динамовцы побеждали только пять раза, но непременно – в главном матче. На данный момент разница забитых и пропущенных мячей в пользу "Шахтера" – 21:12.

Отметим, что кроме наших грандов Кубок Украины выигрывали симферопольская "Таврия", полтавская "Ворскла" и дважды одесский "Черноморец". Отметим, что трижды в финале играл "Днепр", но так и не сумел хотя бы раз завоевать трофей.

Поединок "Динамо" – "Шахтер" покажут в прямом эфире телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало матча в 20:30.