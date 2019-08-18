Победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы завершил карьеру после полугода с "баранами"

Эшли Коул. Фото: "Дерби Каунти"

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом 38-летнего игрока был клуб с бараном на логотипе "Дерби Каунти", за который он выступал в 2019 году.

"После тщательных размышлений принял решение повесить бутсы на гвоздь. Теперь меня ждет новая глава в жизни, которая, надеюсь, будет связана с тренерской работой. Моя карьера была невероятной. В детстве не ожидал, что буду выступать на профессиональном уровне. Я играл на чемпионатах мира, в финалах Лиги чемпионов, становился чемпионом Премьер-лиги. Это детская мечта. Я исполнил свою мечту и теперь смотрю в будущее. Надеюсь стать отличным тренером", – приводит слова Коула Sky Sports.

Большую часть карьеры Эшли провел в лондонских "Арсенале" и "Челси", также в его послужном списке есть выступлдение за "Кристал Пэлас", "Рому" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Защитник завоевал 16 трофеев, включая 3 чемпионских титула английской Премьер-лиги, 7 Кубков Англии, по одному титулу Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее мы писали, что легендарный защитник "Манчестер Юнайтед" завершил игровую карьеру. Патрис Эвра решил повесить бутсы на гвоздь в 38 лет.

Как бывший клуб Коула сражался за Суперкубок УЕФА:

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