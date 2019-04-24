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Победителю Кубка Англии подарят детское шампанское

Сегодня, 10:58

Федерация сделает это в знак уважения к религиозным убеждениям футболистов

Трофей разыграют на "Уэмбли"
Трофей разыграют на "Уэмбли". Фото: Twitter

Футбольная ассоциация Англии приняла решение награждать победителей Кубка страны ящиком безалкогольного шампанского. Как сообщает Daily Mail, решение продиктовано желанием проявлять уважение к религиозным убеждениям футболистов.

Например, мусульманам и представителям некоторых других религий запрещено употреблять алкоголь. Также это запрещается футболистам, которые еще не достигли возраста 18 лет.

Издание отмечает, что с нынешнего года Футбольная ассоциация Англии будет дарить в раздевалке победителям турнира ящик безалкогольного шампанского.

Напомним, что в финале нынешнего розыгрыша Кубка Англии "Манчестер Сити" встретится с "Уотфордом". Решающий матч состоится 18 мая на стадионе "Уэмбли".

А сегодня в чемпионате Украины встретятся лучшие команды страны. В Киеве на "Олимпийском" встретятся "Динамо" и "Шахтер". Сейчас между командами семь очков в турнирной таблице УПЛ, а значит чемпионская интрига может разгореться или потухнуть. Начало встречи в 18:30. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер".


24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

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Тег футбол, шампанское, Кубок Англии

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Championat.ru

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