Победителю Кубка Англии подарят детское шампанское
Федерация сделает это в знак уважения к религиозным убеждениям футболистов
Футбольная ассоциация Англии приняла решение награждать победителей Кубка страны ящиком безалкогольного шампанского. Как сообщает Daily Mail, решение продиктовано желанием проявлять уважение к религиозным убеждениям футболистов.
Например, мусульманам и представителям некоторых других религий запрещено употреблять алкоголь. Также это запрещается футболистам, которые еще не достигли возраста 18 лет.
Издание отмечает, что с нынешнего года Футбольная ассоциация Англии будет дарить в раздевалке победителям турнира ящик безалкогольного шампанского.
Напомним, что в финале нынешнего розыгрыша Кубка Англии "Манчестер Сити" встретится с "Уотфордом". Решающий матч состоится 18 мая на стадионе "Уэмбли".
А сегодня в чемпионате Украины встретятся лучшие команды страны. В Киеве на "Олимпийском" встретятся "Динамо" и "Шахтер". Сейчас между командами семь очков в турнирной таблице УПЛ, а значит чемпионская интрига может разгореться или потухнуть. Начало встречи в 18:30. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер".
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