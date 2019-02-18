Победивший рак тренер возглавил сборную Парагвая

Новый тренер будет готовить парагвайцев к выступлению на Кубке Америки

Эдуардо Бериццо. Фото athletic-club.eus.

Победивший рак тренер возглавил сборную Парагвая //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/af3/1c1/5c6af31c131c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/af3/1c1/5c6af31c131c7.jpg 2019-02-18T20:03:01+02:00 Футбол Новый тренер будет готовить парагвайцев к выступлению на Кубке Америки

Новым главным тренером сборной Парагвая назначен Эдуардо Бериццо. Об этом сообщает официальный сайт Парагвайской ассоциации футбола. Условия контракта аргентинского специалиста не разглашаются. Его презентация в новой должности состоится 22 февраля.

На посту наставника парагвайской национальной команды Бериццо сменил Хуана Карлоса Осорио, который ушел в отставку спустя полгода после назначения. Осорио возглавил сборную Парагвая в сентябре 2018 года и провел с ней один товарищеский матч – против ЮАР (1:1).

Бериццо будет готовить сборную Парагвая к Кубку Южной Америки, который состоится летом в Бразилии. Кстати, недавно состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Америки 2019 года. В Кубке Америки примут участие 12 команд, в том числе приглашенные сборные Катара и Японии. А защищать титул предстоит команде Чили.

49-летний специалист в прошлом тренировал "Эстудиантес", "О'Хиггинс", "Сельту", "Севилью" и "Атлетик". В конце ноября 2017 года стало известно, что Бериццо болен раком предстательной железы. Позже он перенес операцию, а в начале декабря был выписан из больницы

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