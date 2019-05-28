Почему Мхитарян не полетел в Баку на финал Лиги Европы: в Армении назвали неожиданную причину

Вскрылись новые подробности скандала вокруг неучастия армянского футболиста в решающем матче еврокубка

Генрих Мхитарян. Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал"

Вице-президент федерации футбола Армении Армен Меликбекян рассказал, почему полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян отказался лететь в Баку на финал Лиги Европы. Напомним, игра в столице Азербайджана состоится в среду, 29 мая. Соперником "Арсенала" будет другой лондонский клуб "Челси". Слова Армена Меликбекяна приводит CNN.

"По нашим сведениям, Мхитаряну "посоветовали" не демонстрировать флаг Армении в Баку в случае победы "Арсенала" в финале. Это недопустимо. Как вы помните, Генрих был с флагом по окончании финала Лиги Европы, состоявшегося в 2017 году в Стокгольме. Если мы говорим о безопасности, то это касается также тех случаев, когда собираешься демонстрировать флаг", – заявил вице-президент федерации футбола Армении Армен Меликбекян.

Как сообщалось ранее, "Арсенал" выступил с заявлением относительно неучастия Мхитаряна в финале Лиги Европы с "Челси". "Мы тщательно изучили все варианты, чтобы Мхитарян был частью команды, но после обсуждения этого с футболистом и его семьей пришли к коллективному соглашению, что он не поедет в Баку", – заявили в "Арсенале".

Перед этим сообщалось, что армянин Мхитарян не поедет в Баку на финал Лиги Европы из соображений безопасности. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал". Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Тем не менее в МИД Азербайджана уверяли, что Мхитарян мог принять участие в финале ЛЕ, несмотря на напряженность в отношениях двух стран.

Напомним, на пути к финалу Лиги Европы "Арсенал" преодолел сопротивление "Валенсии":

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