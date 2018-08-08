Под Киевом пройдет отбор в академию "Шахтера"

3 и 10 сентября в Счастливом юные футболисты получат шанс показать себя перед селекционерами украинского гранда

В начале осени состоится просмотр в Академии футбольного клуба "Шахтер". Отбор будет проходить в Счастливом. 3 сентября приглашаются дети 2002 и 2003 года рождения, а через неделю (10 сентября) – дети 2004, 2005 и 2006 года рождения. Регистрация – в 11:00. Начало просмотра на большом искусственном поле – в 12:00. При себе необходимо иметь спортивную форму и бутсы. Адрес: с. Счастливое, ул. Леси Украинки, 14. Телефоны: +38 097 390 90 91, +38 067 543 55 42.

Напомним, что в июне День талантов от "Шахтера" прошел во Львове. Ребята 2005 и 2006 годов рождения получили шанс проявить себя перед селекционерами "Шахтера".

Shakhtar Social – некоммерческий фонд, созданный "Шахтером" для реализации социальных проектов и развития массового детского футбола в Украине. Его задачи – популяризировать здоровый образ жизни, формировать правильные ценности и создавать равные возможности для всех, кто любит футбол и занимается им.

Напомним, что в этом сезоне "Шахтер" выиграл чемпионат Украины и завоевал Кубок, а в Лиге чемпионов дошел до 1/8 финала.