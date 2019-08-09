Подделал имя и дату рождения: футболист немецкого клуба попал в скандал

В настоящий момент его делом занимаются правоохранительные органы и Немецкий футбольный союз

/ Фото: AFP

Полузащитник "Гамбурга" Бейкери Джатта стал фигурантом расследования и, возможно, является самозванцем. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Sport Bild, гамбийского футболиста подозревают в подмене имени и возраста.

В 2015 году Джатта покинул родину и прибыл в Германию в качестве беженца, а спустя год подписал контракт с "Гамбургом". На тот момент хавбек утверждал, что ему 18 лет, однако, по информации следствия, он занизил возраст почти на три года, чтобы упростить процесс получения статуса беженца.

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Таким образом, сейчас Джатте, вероятно, не 21 год, а 23. Также игрока подозревают в подмене имени. В настоящий момент его делом занимаются правоохранительные органы и Немецкий футбольный союз.

При этом отмечается, что Джатта, несмотря на манипуляции, успешно проявил себя в "Гамбурге". В минувшем сезоне он принял участие в 25 матчах второй Бундеслиги, в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей, а также получил 4 желтые карточки.

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