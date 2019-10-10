Поддержка болельщиц помогла Ирану разгромить Камбоджу

Девушки на матче сборной Ирана / Фото: Reuters

Сборная Ирана разгромно победила команду Камбоджи в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Хозяева забили своим соперника 14 голов. Ранее мы писали, что иранские болельщицы разметают билеты после 40-летнего запрета ходить на стадион.

Иранцы забивали по семь голов в каждом из таймов. Этот поединок стал знаменательным для девушек, ведь встречу мужской национальной команды смогли посетить иранские болельщицы.

Напомним, женщинам в Иране ранее было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года.

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Иран – Камбоджа 14:0

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Голы: Нуроллаи, 5, Азмун, 11, 35, 44, Канаани, 18, Тареми, 22, 54, Ансарифард, 40, 48, 60, 88, Мохеби, 65, 67, Мохаммади, 85.

Для Ирана эта победа стала самой большой в рамках отборов на чемпионат мира с 2000-го года. Тогда они обыграли Гуам 19:0.

Иран занимает первое место в группе C, набрав шесть очков в двух матчах.

В отборочном турнире ЧМ-2022 соперниками мужской сборной Ирана выступят национальные команды Ирака, Бахрейна, Камбоджи и Гонконга. Победители групп, а также лучшие четыре команды из занявших вторые места (всего 12 команд) выйдут в третий раунд квалификации, а также в финальную часть Кубка Азии-202

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