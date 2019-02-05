Подводную операцию на месте крушения самолета с футболистом проведут в течение двух дней
Легкий самолет с Эмилиано Салой на борту пропал с радаров 22 января над Ла-Маншем
Подводная операция на месте крушения самолета, на борту которого находился аргентинский футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, начнется в ближайшие два дня, сообщает AFP со ссылкой на представителя Британского отделения расследования авиационных происшествий (AAIB).
"В настоящее время проводится операция по сбору улик. Подводная операция будет проведена в ближайшие два дня", – сказал представитель AAIB, не уточнив при этом, будут ли предприниматься попытки по извлечению со дна самолета и тела.
Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека — Сала и пилот Дэйв Ибботсон. Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.
Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что прекратила поиски пропавшего самолета, шансы выжить у находившихся на борту людей крайне низки. Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке. 3 февраля на дне Ла-Манша был обнаружен затонувший самолет, а чуть позже среди обломков нашли тело одного из пассажиров, личность которого предстоит подтвердить после экспертизы.
Напомним, что пес пропавшего футболиста до сих пор ждет возвращения хозяина.
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