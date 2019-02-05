Подводную операцию на месте крушения самолета с футболистом проведут в течение двух дней

Легкий самолет с Эмилиано Салой на борту пропал с радаров 22 января над Ла-Маншем

Обломки самолета обнаружили на глубине. Фото: AFP

Подводную операцию на месте крушения самолета с футболистом проведут в течение двух дней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9c0/a5b/5c59c0a5b4d88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9c0/a5b/5c59c0a5b4d88.jpg 2019-02-05T18:58:00+02:00 Футбол Легкий самолет с Эмилиано Салой на борту пропал с радаров 22 января над Ла-Маншем

Подводная операция на месте крушения самолета, на борту которого находился аргентинский футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, начнется в ближайшие два дня, сообщает AFP со ссылкой на представителя Британского отделения расследования авиационных происшествий (AAIB).

"В настоящее время проводится операция по сбору улик. Подводная операция будет проведена в ближайшие два дня", – сказал представитель AAIB, не уточнив при этом, будут ли предприниматься попытки по извлечению со дна самолета и тела.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека — Сала и пилот Дэйв Ибботсон. Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что прекратила поиски пропавшего самолета, шансы выжить у находившихся на борту людей крайне низки. Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке. 3 февраля на дне Ла-Манша был обнаружен затонувший самолет, а чуть позже среди обломков нашли тело одного из пассажиров, личность которого предстоит подтвердить после экспертизы.

Напомним, что пес пропавшего футболиста до сих пор ждет возвращения хозяина.

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Источники: Сегодня|Спорт , РСпорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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