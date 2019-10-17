Подсказка для Шевченко: кого из Европы стоит пригласить в сборную Украины

Адеринсола Эсеола - самый дорогой игрок "альтернативной сборной" / Фото: Instagram

Национальная сборная Украины по футболу порадовала болельщиков, уверенно выполнив задачу пробиться на чемпионат Европы 2020 года. Команда под руководством Андрея Шевченко в прошлом году выиграла свою группу Лиги Наций, а в этом выдала ряд ярких поединков – чего стоят победы над Сербией (5:0) и действующими чемпионами Европы португальцами (2:1)!

Не посягая на выбор Андрея Шевченко, комментатор каналов "Футбол1/Футбол2" Кирилл Круторогов рассказывает об украинцах, которые неплохо проявляют себя за пределами нашей страны, но об их успехах мало кто знает. Получилась такая себе подсказка наставнику главной команды: кого еще из Европы можно было бы пригласить в сборную.

Константин Махновский

Вратарь

"Вентспилс" (Латвия)

30 лет, стоимость – 0,4 млн евро (transfermarkt)

Константин Махновский. Фото ФК "Вентспилс"

Украинских вратарей за границей играет не так уж и много. Артем Кичак в прошлом сезоне отлично показывал себя в венгерском "МТК" из Будапешта, но получил травму, а его команда вылетела из высшей лиги. Он же восстановился, но пребывает в статусе свободного агента. Махновский – воспитанник "Динамо". В 2008-м переехал в Польшу – сначала в "Лодзь", затем в варшавскую "Легию". Считался очень перспективным, но заявить о себе в Экстракласе не смог, хотя через четыре года вернулся на родину с бронзовой медалью и Кубком Польши. Попробовал силы в "Оболони". В одном из матчей чемпионата Украины получил серьезную травму, когда Матеус из "Днепра" рассек ему лоб шипами бутсы. Играл в Азербайджане за "Ряван", выигрывал "золото" Первой лиги с "Севастополем", "серебро" и "бронзу" – с "Десной". Летом 30-летний украинец покинул "Олимпик" и переехал в латвийский "Вентспилс", за который провел пять матчей, пропустив лишь дважды, и в трех матчах отстоял на "ноль".

Андрей Маркович

Правый защитник

"Нымме Калью" (Эстония)

24 года, стоимость – 0,2 млн евро

Андрей Маркович

Воспитанник "Карпат" прошлый сезон провел в Эстонии на правах аренды и стал чемпионом страны. Зимой "Нымме Калью" активировал пункт выкупа его контракта, и украинец подписал с ними полноценный контракт. Маркович успел стать еще и обладателем Суперкубка Эстонии, попробовал свои силы в квалификации ЛЧ. Но, сумев преодолеть "Шкендию", его команда вылетела от "Селтика" Марьяна Шведа. Да и защитить титул чемпиона "Нымме Калью" вряд ли смогут – до конца сезона четыре тура и большое отставание от нового лидера, хотя они и не проигрывают уже 28 матчей чемпионата. Зато Маркович – стабильный игрок основы. Действуя в защите, отличился голом и пятью результативными передачами.

Алексей Дитятьев

Центральный защитник

"Краковия" (Польша)

30 лет, стоимость – 0,35 млн евро

Алексей Дитятьев / Фото: cracovia.pl

Высоченный центрбек с ростом в 196 сантиметров уже третий год играет за "Краковию". В первом сезоне с ним в составе краковчане финишировали девятыми, во втором – четвертыми и играли в квалификации Лиги Европы, а сейчас идут на втором месте Экстракласы. Накануне паузы ФИФА Дитятьев забил первый гол в этом сезоне, спас команду от поражения в матче с "Гурником" (1:1) и вошел в символическую сборную тура чемпионата Польши.

Антон Кравченко

Центральный защитник

"Кишварда" (Венгрия)

28 лет, стоимость – 0,35 млн евро

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Антон Кравченко

Родной брат Константина Кравченко, который в 2008-м году за 5,5 млн.долларов переходил из "Днепра" в "Шахтер". Антон также начинал в "Днепре", играл в "Нефтянике", "Стали" и "Олимпике". А с прошлой зимы представляет "Кишварду" вместе с тремя другими украинцами. В первом туре он отметился ассистом, а перед международным перерывом забил uол. Ранее мощный центрбек с ростом в 190 см. немало матчей провел за сборную Украины U-19, но ни в молодежную, ни в основную никогда не вызывался.

Артем Сухоцкий

Левый защитник

"Слован" (Словакия)

26 лет, стоимость – 0,55 млн евро

Артем Сухоцкий

Еще один выпускник академии "Динамо", не сыгравший за первую команду киевлян ни матча. Известен по выступлениям за "Александрию" и "Зарю". В начале 2018 года перешел в "Слован" из Братиславы, но поначалу не играл. Зато в прошлом сезоне в их составе выиграл "золотой дубль" Словакии. Из квалификации ЛЧ его команда вылетела рано, зато впервые за пять лет пробилась в группу Лиги Европы. Причем, если тогда они проиграли во всех шести матчах, то сейчас в поединках с "Бешикташем" и "Брагой" набрали четыре очка из шести возможных. В текущем сезоне Сухоцкий сыграл в восьми матчах чемпионата Словакии этого сезона, забил два гола и сделал один ассист. Провел он и 80 минут в поединке с португальцами в ЛЕ.

Игорь Харатин

Опорный полузащитник

"Ференцварош" (Венгрия)

24 года, стоимость – 1,5 млн евро

Игорь Харатин

А этот парень таки успел дебютировать за "Динамо", но те 11 минут матча против "Зари" пока что все, что он сыграл в футболке киевлян. Интересно, что тогда командой руководил Сергей Ребров. После Харатин немного поиграл в уже разваливающемся "Металлисте", хорошо зарекомендовал себя в "Заре", а потом именно Ребров пожелал его видеть в "Ференцвароше". Прошлой зимой будапештский клуб заплатил за украинца 600 тысяч евро и постепенно он стал для них важным игроком. Из результативных действий в этом сезоне на счету Харатина гол в квалифайне ЛЧ – там они прошли "Лудогорец" и "Валлетту", но оступились на загребском "Динамо". Однако его главные характеристики – качественные разрушительные действия. Харатин прошел все юношеские сборные Украины от U-16 до U-20, но в молодежной так и не дебютировал, в основную также пока не вызывался.

Александр Нойок

Опорный полузащитник

"Динамо-Брест" (Беларусь)

27 лет, стоимость – 1,2 млн евро

Александр Нойок

Воспитанник "Шахтера" в Украине играл за "Говерлу", "Металлист" и донецкий "Металлург". В 2016 году оказался в Беларуси, став игроком "Динамо" Минск, и покорил эту страну. Через два года он перешел в "Динамо" из Бреста, где сейчас играет с другими украинцами – Милевским и Хобленко. Нойок один лучших игроков чемпионата на своей позиции. За время выступления в этой стране его стоимость по оценке Transfermarkt выросла с 700 тысяч до 1,2 млн.евро. В текущем сезоне он забил пять голов и сделал один ассист в 20 матчах Высшей лиги, а его команда за 6 туров до финиша опережает ближайшего преследователя на пять очков и мечтает завоевать свое первое чемпионство в истории. Нойок провел более 70 матчей за юношеские и молодежную сборную Украины.

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Александр Зубков

Правый полузащитник

"Ференцварош" (Венгрия)

23 года, стоимость – 0,9 млн евро

Александр Зубков стал героем встречи Лиги чемпионов. Фото: fradi.hu

Арендованный у "Шахтера" хавбек хорошо проявляет себя под руководством Сергея Реброва. Сам он не скрывает, что на его решение перейти в эту команду повлиял звонок украинского тренера. В квалификации ЛЧ Зубков забил гол и сделал три ассиста, еще две результативные передачи он выдал в квалифайне Лиги Европы. Два гола на его счету в чемпионате Венгрии и стабильно высокие оценки от местной прессы и болельщиков. Нынешней паузой ФИФА Зубков воспользовался по-максимуму – сочетался узами брака со своей девушкой Анной. Теперь, возможно, заиграет еще лучше? Ранее Александр играл в юношеских и молодежной сборной Украины – в 39 матчах забил 14 голов.

Денис Олейник

Атакующий полузащитник

"СИК" (Финляндия)

32 года, стоимость – 0,3 млн евро

Денис Олейник

Олейник ярко выглядел в "Металлисте" Маркевича, играл в "Днепре" и голландском "Витессе". После казалось, что его карьера резко пошла на спад – "Дармштадт", "Десна", "Гелиос"… В 2018-м он оказался в финском "СИКе" и сейчас является одним из самых ярких футболистов всего чемпионата. Подтверждение тому – 10 голов и 2 результативные передачи в 30 матчах. За национальную сборную Украины Олейник сыграл 12 матчей, начиная с 2010 года, но последний раз вызывался в октябре 2015-го на поединки против Македонии и Испании.

Иван Петряк

Левый полузащитник

"Фехервар" (Венгрия)

25 лет, стоимость – 1,6 млн евро

Иван Петряк

Петряк был звездой "Ференцвароша" Сергея Реброва, стал лучшим ассистентом прошлого сезона чемпионата Венгрии (11 результативных передач), одним из лучших игроков турнира и чемпионом. Но в мае дал согласие на переход в состав принципиальнейшего соперника "Ференцвароша", что обернулось большим скандалом, из-за которого украинец даже не получил заслуженную золотую медаль. В новом сезоне Петряк провел 8 матчей чемпионата в новой команде и сделал 3 ассиста. Правда, все эти действия были еще в августе. Вместо квалификации ЛЧ он играл в квалифайне Лиги Европы, но результативностью не отметился, а "Фехервар" в группу ЛЕ не прошел. В основной сборной Украины Петряк провел 5 матчей, последний раз вызывался в июне, но не играл под руководством Шевченко уже год. Месяц назад сказал, что не видит проблем в том, его не вызывают в сборную и должен для этого больше работать.

Адеринсола Эсеола

Центрфорвард

"Кайрат" (Казахстан)

28 лет, стоимость – 2,7 млн евро

Адеринсола Эсеола. Фото ФК "Кайрат"

Ранее Эсеола играл за киевский Арсенал", "Зирку" и "Александрию", но по-настоящему нашел себя в Казахстане. Сначала он отлично показал себя в "Акжайике", после чего перешел в более амбициозный "Кайрат". С 18 голами Эсеола в данный момент лучший бомбардир Премьер-лиги Казахстана. Также на его счету 5 ассистов. Еще два гола он забил в четырех матчах квалификации ЛЕ, но в основной раунд "Кайрат" не попал. Зато сейчас за четыре тура до завершения розыгрыша чемпионата его команда возглавляет турнирную таблицу и стремится к своему первому титулу за 15 лет.

Смотрите, как сборная Украины громила Сербию:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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