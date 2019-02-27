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Поехали! Дети Ярмоленко рассекают на восьми колесах в Лондоне

Сегодня, 22:24

Сыновья украинского вингера "Вест Хэма" синхронно "оседлали" велосипеды на Альбионе

Андрей и Инна Ярмоленко. Фото - Instagram
Андрей и Инна Ярмоленко. Фото - Instagram.
Поехали! Дети Ярмоленко рассекают на восьми колесах в Лондоне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6ef/2e7/5c76ef2e78808.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6ef/2e7/5c76ef2e78808.png Футбол Сыновья украинского вингера "Вест Хэма" синхронно "оседлали" велосипеды на Альбионе

Пока Андрей Ярмоленко залечивает травму ахилла и готовится к возвращению на поле аж в следующем сезоне, его сыновья гоняют вовсю! Супруга футболиста Инна выложила в Instagram фото, как ее сынишки – 5-летний Ваня и 3-летний Даня – рассекают на четырехколесных велосипедах. "Февраль и +19 в Лондоне – и где туманный Альбион с вечными дождями?" – подписала фото Инна Ярмоленко. В комментариях к этому посту сестра футболиста, Наталья, решила потроллить Инну. "Клааассс, снега передать вам?" – пошутила она.

Иван и Даниил Ярмоленко на великах

И Ваня Ярмоленко, и Даня носят очки. Что не мешает им отрываться на полную катушку. Как отмечают в соцсетях, мальчишки похожи друг на друга – и на своего папу – как две капли воды.

Как две капли воды

Как сообщалось ранее, набирает обороты скандал вокруг выплат солидарности за трансфер Андрея Ярмоленко в "Боруссию" двухлетней давности. Напомним, вингер тогда перебрался из киевского "Динамо" в немецкий клуб за 25 млн евро. Директор черниговской СДЮШОР "Юность" Геннадий Прокопович направил письмо президенту "Динамо" Игорю Суркису с просьбой осуществить выплату платежа солидарности за тот трансфер в размере  286 472,6 евро, в пересчете на нашу валюту это – 8 794 721 грн. В письме отмечается, что "Юность" имеет право на получение этой суммы за воспитание игрока

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Тег Андрей Ярмоленко, Вест Хэм

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Сегодня|Спорт

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