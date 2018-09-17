Пока без Григорчука, но с главным бомбардиром: с кем предстоит сыграть "Динамо" в Лиге Европы

НА СТАРТЕ. В Казахстане чемпионат проходит в три круга и по системе "весна-осень". На финишной прямой "Астана" возглавляет турнирную таблицу, но на незначительном расстоянии от них идет "Кайрат". В квалификации ЛЧ "горожане" прошли черногорскую "Сутьеску" и датский "Мидтьюллан", но дважды уступили "Динамо" Загреб, после чего в серии пенальти отвоевали путевку в группу ЛЕ у кипрского АПОЭЛа.

ТРЕНЕР. В июне команду возглавил наш Роман Григорчук. Но в августе после вылета из ЛЧ он попросил президента клуба отпустить его "по обстоятельствам личного характера": "Данное решение было сложным. Но мне помогло то, что у меня есть помощник, которому смело доверяю исполнение моих обязанностей". До сих пор украинский тренер не вернулся к своей работе и новых комментариев не давал. Его временно заменяет Григорий Бабаян, руководивший "Астаной" 4 месяца после увольнения Станимира Стойлова.

ЛИДЕРЫ. Конголезец Кабананга – лучший бомбардир "горожан" в прошлом чемпионате (19 голов). Был продан за 1,8 млн в саудовский "Аль-Насср" и вернулся на правах аренды.

Киевляне о такой результативности могут только мечтать. В текущем сезоне "Динамо" занимает второе место с конца по количеству забитых мячей, опережая только столичный "Арсенал", а в сумме команда Хацкевича не может выиграть уже пять матчей подряд. Последняя осечка случилась в матче 8 тура чемпионата Украины против "Зари": итог уикенда Премьер-лиги.

Напомним, после поражения "Карпатам" (0:2) в чемпионате Украины Александр Хацкевич намекнул о своей отставке. Однако позже он опроверг уход из "Динамо", объяснив свои слова эмоциями. А буквально несколько дней назад президент киевлян Игорь Суркис заявил, что дает Хацкевичу еще один шанс.