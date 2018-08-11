Поль Погба повторил рекорд чемпионата Англии после первого матча сезона

Сегодня, 19:52

Ранее таким достижением мог похвастаться только Райан Бабель


Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, открывший счет в матче открытия нового сезона английской Премьер-лиги, повторил достижение бывшего форварда "Ливерпуля" Райана Бабеля. Одиннадцать последних матчей, в которых забивает Погба, неизменно завершаются победой манкунианского клуба.

Ранее такой же серией мог похвастаться Бабель, выступавший за "Ливерпуль" в период с 2007 по 2011 год.

Гол Погба в ворота "Лестера" стал первым в матче. Позже защитник Люк Шоу удвоил преимущество команды, а гол форварда "лис" Джейми Варди в компенсированное время на итоговый результат не повлиял.

На счету французского футболиста 12 забитых мячей за "Манчестер Юнайтед" в английской Премьер-лиге.

Накануне старта сезона Поль Погба изъявил желание покинуть "МЮ", но в итоге все же остался в Манчестере. Главный тренер "манкунианцев" Жозе Моуринью говорит, что полностью доволен составом.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Поль Погба

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Источник:

Championat.ru

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