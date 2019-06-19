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Полиция задержала мужчину по делу о авиакатастрофе, в которой погиб футболист Сала

19 июня, 23:38

Мужчину обвиняют в непредумышленном убийстве, он сотрудничает со следствием и освобожден из-под стражи до завершения расследования

Британская полиция задержала мужчину по обвинению в непредумышленном убийстве в рамках расследования дела о гибели футболиста Эмилиано Салы. Напомним, что Сала после перехода в "Кардифф" вылетел в расположение новой команды на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, позже спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.

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"Мы проводим широкомасштабное расследование обстоятельств смерти Салы и продолжаем сотрудничать с другими службами, включая гражданские авиавласти. В рамках расследования мы сегодня, 19 июня, задержали 64-летнего мужчину из Северного Йоркшира по подозрению в непредумышленном убийстве, совершенном в результате противоправной деятельности. Он сотрудничает со следствием и освобожден из-под стражи до завершения расследования", – говорится в заявлении старшего детектива полиции Дорсета Саймона Хакстера.

Полиция не сообщает других деталей и не раскрывает личности задержанного. Хакстер попросил СМИ воздержаться от спекуляций до окончания следствия.

Ранее стала Стала известна причина смерти пропавшего футболиста Эмилиано Салы. Спортсмен погиб в результаты травм головы и тела.

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Тег футболист, Эмилиано Сала

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РСпорт

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