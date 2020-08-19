Полуфинал ЛЧ "Лион" – "Бавария": прогноз на матч от футбольного комментатора

Сегодня в Португалии состоится второй полуфинальный матч Лиги чемпионов. Встречаются французский "Лион" и немецкая "Бавария". Игра начнется в 22:00, мы проводим онлайн "Лион" – "Бавария" с видеоповторами голов и самых ярких моментов противостояния. В прямом эфире матч покажут канал "Футбол 2" и сервис OLL.TV.

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"Во втором франко-немецком полуфинале очевидным фаворитом выглядит представитель Бундеслиги. Не только по опыту и кадрам, но и в контексте феноменальной игры в текущем сезоне, в том числе и уничтожения "Барселоны" со счетом 8:2. На минуточку, мюнхенцы в этой Лиге чемпионов исключительно побеждают, выдав девять побед из девяти. У них травмирован только Бенжамен Павар, но на этом месте уверенно играет Йозуа Киммих. Интересно, кого мы увидим слева в полузащите – Комана или Перишича?

"Лион" доказал, что их нельзя недооценивать, сняв скальпы номинальных фаворитов – "Ювентуса" и "МанСити". Учитывая организацию игры, физическую мощь и выносливость французской команды, их место в полуфинале уже и не кажется несправедливым. Да, сенсационно, но заслуженно. Вероятнее всего, Руди Гарсия полностью повторит тактический рисунок и выбор исполнителей в стартовом составе, который задействовал во встрече с Гвардиолой. Или, быть может, герой того поединка Дембеле на этот раз выйдет в основе?

"Бавария" не станет недооценивать соперника, а Флик не будет экспериментировать с составом. Игра мюнхенцев свежа и мощна, а действия продуманы и доведены до автоматизма. Думаю, "Бавария" победит и не пропустит".

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