Полузащитник "Хоффенхайма": "В матче с "Шахтером" 0:0 не будет"

Полузащитник "Хоффенхайма" Леонардо Биттенкурт рассказал чего ожидает от встречи с "Шахтером" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет 19 сентября в Харькове.

- Леонардо, вам предстоит противостоять бразильской линии атаки "Шахтера". Вы готовы? Кого из "горняков" могли бы выделить отдельно?

- Не могу дождаться этой игры, и вообще начала Лиги чемпионов. Для меня, Тайсон –лучший исполнитель очень сильного коллектива. Но мы будем хорошо подготовлены к "Шахтеру".

- Знаете ли вы кого-нибудь из бразильских игроков лично? Кто, по вашему мнению, является лучшим бразильским игроком в истории "Шахтера"?

- Когда я играл за дортмундскую "Боруссию" с донецкой командой, мне довелось провести некоторое время с бывшим "горняком" Дугласом Костой на допинг-контроле. Знаю, что он, а также, например, Фред, были выдающимися игроками в истории "Шахтера". Но из нынешнего состава не знаю лично никого.

- У вас есть бразильские корни, в "Шахтере" много бразильцев. Можно ли ожидать карнавала на поле? Счет не будет 0:0, не так ли?

- У нас не так много бразильских футболистов, но мы играем в такой же атакующий футбол. Поэтому, нет, 0:0 не будет. Ожидаю очень интересный матч и, вероятно, несколько голов.

- Будет ли аншлаг на стадионе полезен для команды хозяев?

- Конечно же, это преимущество, хотя "Шахтер" не может сейчас играть на своем стадионе. Предвкушаю атмосферу в Харькове!

- Согласны ли вы с утверждением, что "Манчестер Сити" является фаворитом группы, а вы, "Шахтер" и "Лион" будут состязаться на равных за второе место в группе?

- "МанСити" – самый именитый в этой группе, а мы являемся претендентом, поскольку участвуем в данном турнире впервые. Тем не менее, наша цель – финишировать вторыми в этой группе, ожидаю очень тяжелые матчи, особенно с "Шахтером".

- Насколько интересным будет для вас дебют в ЛЧ? Кто является фаворитом в предстоящем матче?

- Это будет мой первый матч в Лиге чемпионов – конечно, я действительно с нетерпением жду этой игры! Шахтер выступает в этом турнире почти каждый год, поэтому он должен быть фаворитом. Тем не менее, мы уверены в себе и хотим хорошо начать в данной группе.

Ранее мы писали, что "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.