Полузащитник "Ливерпуля": "Будем играть так, чтобы понравиться всему Киеву"

В субботу, 26 мая, состоится финал Лиги чемпионов в Киеве. В матче сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Онлайн "Реал" – "Ливерпуль" доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Накануне поединка полузащитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк ответил на вопросы журналистов.

- Сегодня исполняется 13 лет после ливерпульского чуда в Стамбуле. Может, нужно еще раз посмотреть второй тайм того матча?

- Я не думаю, что нам нужен дополнительный стимул. Все готовы и ждут завтрашнего матча. Это будет фантастическая игра. Мы хотим отдать все силы на поле.

- Вы выполняете роль лидера в общении с другими игроками?

- На поле – я один человек, а вне его – я более спокойный. В матчах я стараюсь помогать команде как можно больше. На своей позиции иногда я вынужден кричать и требовать от самого себя и партнеров большего. Я просто делаю то, что считаю правильным.

- В конце ответного матча с "Ромой" вы были напуганы. Все знают, что "Реал" умеет забивать на последних минутах. Понятно, что это финал Лиги чемпионов, и все должны быть сосредоточены. Будете ли вы как-то особенно играть против своего соперника?

- В таких матчах наша команда должна быть готова ко всему. "Реал" – фантастическая команда с фантастическими игроками, но у нас тоже хорошая команда. Мы будем играть так, чтобы наша игра понравилась болельщикам и всему Киеву.

- Что влияет на "Ливерпуль"?

- Когда я появился в этом клубе, все были очень приветливы ко мне и помогали. Теперь это мой дом. Мне очень нравится играть за "Ливерпуль". Эта команда заслуживает выступать в Лиге чемпионов каждый год.

- Все говорят о революции в "Ливерпуле". Что это значит для вас?

- Нам приятно побеждать для наших болельщиков. Уверен, что мы движемся в правильном направлении.