Полузащитник "МЮ" зарабатывает больше всех среди французских спортсменов

Сегодня, 13:11

Поль Погба зарабатывает более 20 миллионов в год

Поль Погба. Фото AFP
Поль Погба. Фото AFP

Авторитетное издание L'Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменов Франции в 2017 году.

Первое место занял полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, заработавший 22,2 миллиона евро.

"МЮ", напомним, летом 2016 года заплатил за француза 105 миллионов евро. На тот момент это был самый дорогой трансфер в истории мирового футбола.

Второе место занял баскетболист Тони Паркер, выстукпающий в НБА за "Сан-Антонио", а замкнул тройку еще один футболист Антуан Гризманн из "Атлетико".

Полностью десятка выглядит следующим образом:

1. Поль Погба (футбол, "Манчестер Юнайтед") – 22,2 миллиона евро

2. Тони Паркер (баскетбол, "Сан-Антонио") – 19,7

3. Антуан Гризманн (футбол, "Атлетико") – 19,1

4. Николя Батюм (баскетбол, "Шарлотт") – 18,9

5. Карим Бензема (футбол, "Реал") – 16,3

6. Жоаким Ноа (баскетбол, "Нью-Йорк") – 16,1

7. Эван Фурнье (баскетбол, "Орландо") – 15,2

8. Ян Маинми (баскетбол, "Вашингтон") – 14

9. Франк Рибери (футбол, "Бавария") – 13,9

10. Усман Дембеле (футбол, "Барселона") – 10,7

Ранее мы сообщали, что "Ювентус" может за полцены вернуть из "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, которого продал в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. Итальянцы имеют соответственный пункт в контракте на трансфер француза.
футбол, Карим Бензема, Франк Рибери, Тони Паркер, Поль Погба, Антуан Гризманн, Усман Дембеле

Вы сейчас просматриваете новость "Полузащитник "МЮ" зарабатывает больше всех среди французских спортсменов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Поль Погба. Фото AFP

"Ювентус" может вернуть Погба за полцены

24 Февраля, 14:40

Француз может вернуться в итальянский гранд по условию контракта с "МЮ"

Футбол

Филиппе Коутиньо вышел на второе место в списке самых дорогих футболистов в мире. Фото AFP

Коутиньо обновил тройку самых дорогих трансферов мира: весь рейтинг

7 Января, 14:30

Три трансфера текущего сезона возглавляют список самых дорогоих приобретений в истории
Загрузка...

Футбол

"Эль-класико". Карим Бензема получил травму в матче с "Барселоной". Фото AFP

"Реал" лишился нападающего: Карим Бензема получил травму в "Класико"

31 Декабря 2017, 11:43

У французского форварда выявили повреждение мышц правого бедра

Футбол

Поль Погба. Фото AFP

Лидер "МЮ" - единственный футболист в Премьер-лиге, не проигравший ни одного матча в 2017 году

30 Декабря 2017, 20:51

"Манчестер Юнайтед" с французом на поле не проигрывает

Футбол

Забили сколько хотели и остановились: обзор матча АПОЭЛ - "Реал" - 0:6

22 Ноября 2017, 09:24

Футболисты "Реала" разгромили кипрский клуб на выезде и вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Футбол

Криштиану Роналду. Фото AFP

Форварды "Реала" установили антирекорд результативности - хуже только аутсайдер Серии А

20 Ноября 2017, 13:03

Роналду и Бензема забили только два гола в чемпионате Испании
Загрузка...