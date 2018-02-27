Полузащитник "МЮ" зарабатывает больше всех среди французских спортсменов

Поль Погба зарабатывает более 20 миллионов в год

Авторитетное издание L'Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменов Франции в 2017 году.

Первое место занял полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, заработавший 22,2 миллиона евро.

"МЮ", напомним, летом 2016 года заплатил за француза 105 миллионов евро. На тот момент это был самый дорогой трансфер в истории мирового футбола.

Второе место занял баскетболист Тони Паркер, выстукпающий в НБА за "Сан-Антонио", а замкнул тройку еще один футболист Антуан Гризманн из "Атлетико".

Полностью десятка выглядит следующим образом:

1. Поль Погба (футбол, "Манчестер Юнайтед") – 22,2 миллиона евро

2. Тони Паркер (баскетбол, "Сан-Антонио") – 19,7

3. Антуан Гризманн (футбол, "Атлетико") – 19,1

4. Николя Батюм (баскетбол, "Шарлотт") – 18,9

5. Карим Бензема (футбол, "Реал") – 16,3

6. Жоаким Ноа (баскетбол, "Нью-Йорк") – 16,1

7. Эван Фурнье (баскетбол, "Орландо") – 15,2

8. Ян Маинми (баскетбол, "Вашингтон") – 14

9. Франк Рибери (футбол, "Бавария") – 13,9

10. Усман Дембеле (футбол, "Барселона") – 10,7

Ранее мы сообщали, что "Ювентус" может за полцены вернуть из "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, которого продал в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. Итальянцы имеют соответственный пункт в контракте на трансфер француза.