Полузащитник "Шахтера" вернулся в общую группу спустя восемь месяцев

Сегодня, 17:57

Малышев вместе с командой готовится к поединку против "Зари"

Максим Малышев. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Максим Малышев. Фото ФК "Шахтер"

В отсутствие сборников донецкий "Шахтер" начинает подготовку к центральному матчу 25-го тура украинской Премьер-лиги с луганской "Зарей".

Утром 20 марта "горняки" провели часовую сессию на УТК имени Банникова. Акцент был сделан на упражнениях с мячами, отработке короткого паса и комбинаций в ограниченном пространстве. Завершилась тренировка двусторонней игрой.

Отметим, что по отдельной программе пока занимается Сергей Кривцов, зато в общую группу вернулся Максим Малышев, получивший травму  в матче за Суперкубок Украины в июле прошлого года.

"Даже не могу передать словами, как долго я ждал возможности снова работать вместе с командой, – говорит Малышев. – "Самый тяжелый период в моей жизни позади. Чувствую себя хорошо, эмоции переполняют."

Напомним, что сборная Украины проведет товарищеские матчи против Саудовской Аравии (23 марта) и Японии (27 марта). Андрей Шевченко изначально вызвал восемь игроков "Шахтера", но затем в сборную Украины был довызван Иван Петряк, который заменил травмированного Андрея Ярмоленко.

Также в сборную Бразилии впервые в карьере вызвали Исмалили. Кроме него приглашения получили Фред и Тайсон.
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Максим Малышев

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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