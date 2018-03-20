Прямая трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко

Сегодня, 13:01

Наставник сборной Украины ответит на вопросы перед товарищескими матчами

Андрей Шевченко. Фото &quot;Сегодня&quot;
Андрей Шевченко. Фото "Сегодня"

Сегодня на харьковском стадионе "Металлист" состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко. Она будет посвящена ближайшим товарищеским матчам национальной команды.

Сборная Украины проведет спарринги с Саудовской Аравией (23 марта, в Марбелье) и Японией (27-го, в Льеже). Надо сказать, что в рейтинге ФИФА украинцы выше обеих своих соперников (35-е место против 69-го и 55-го). Но те, в отличие от нас, пробились на ЧМ-2018. В азиатской квалификации Япония заняла первое место, на очко опередив Саудовскую Аравию.

Пресс-конференция Андрея Шевченко начнется в 17:15. Прямая трансляция будет доступна на нашем сайте.


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Напомним, что Андрей Шевченко вызвал на мартовский сбор национальной команды полузащитника донецкого "Шахтера" Ивана Петряка. Он заменит Андрея Ярмоленко. В связи с курсом реабилитации после повреждения, которое Ярмоленко получил в матче за дортмундскую "Боруссию", футболист на этот раз не сможет прибыть в расположение сборной.

Ранее стало известно, что сборная Украины проведет товарищеский матч с четырехкратным чемпионом мира - командой Италии. Спарринг состоится 10 октября в Италии.
футбол, Андрей Шевченко, Сборная Украины

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Источники:

Сегодня|Спорт, ФФУ

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