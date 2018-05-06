"Порту" прервал гегемонию "Бенфики" в чемпионате Португалии
Ничья в матче "Спортинг" – "Бенфика" позволила "Порту" досрочно оформить чмпионство
Ничья в матче 33-го тура чемпионата Португалии по футболу между лиссабонскими "Спортингом" и "Бенфикой" принесла "Порту" досрочную победу в турнире. Встреча состоялась на поле "Спортинга" в субботу и завершилась со счетом 0:0.
За тур до конца чемпионата два лиссабонских клуба, имея по 78 очков, делят второе-третье места в турнирной таблице. "Бенфика" располагается выше за счет дополнительных показателей. У "Порту" 82 очка.
"Порту" прервал гегемонию "Бенфики", побеждавшую в четырех последних чемпионатах страны. Для "драконов" это 28-й титул чемпиона страны, больше только у "Бенфики" (36).
В субботу также стал известен чемпион в чемпионате России: "Локомотив" за два тура до финиша стал недосягаем для соперников.
Таблица чемпионата Португалии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПОРТУ
|32
|26
|4
|2
|79-17
|82
|2
|БЕНФИКА
|33
|24
|6
|3
|79-22
|78
|3
|СПОРТИНГ
|33
|24
|6
|3
|62-22
|78
|4
|БРАГА
|33
|24
|3
|6
|74-28
|75
|5
|РИУ АВИ
|32
|14
|5
|13
|39-42
|47
|6
|МАРИТИМУ
|32
|12
|8
|12
|33-44
|44
|7
|ГИМАРАЙНШ
|33
|13
|4
|16
|45-55
|43
|8
|БОАВИШТА
|33
|12
|6
|15
|34-44
|42
|9
|ШАВИШ
|32
|11
|8
|13
|40-52
|41
|10
|ТОНДЕЛА
|33
|10
|8
|15
|41-49
|38
|11
|БЕЛЕНЕНСИШ
|33
|9
|10
|14
|33-45
|37
|12
|ПОРТИМОНЕНСИ
|33
|9
|8
|16
|49-59
|35
|13
|МОРЕЙРЕНСЕ
|32
|8
|8
|16
|29-46
|32
|14
|АВЕШ
|32
|8
|7
|17
|31-48
|31
|15
|ФЕЙРЕНСИ
|32
|9
|3
|20
|31-46
|30
|16
|СЕТУБАЛ
|32
|6
|11
|15
|37-60
|29
|17
|ПАСУШ
|32
|7
|8
|17
|32-56
|29
|18
|ЭШТОРИЛ
|32
|7
|5
|20
|27-60
|26
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