"Порту" прервал гегемонию "Бенфики" в чемпионате Португалии

Ничья в матче 33-го тура чемпионата Португалии по футболу между лиссабонскими "Спортингом" и "Бенфикой" принесла "Порту" досрочную победу в турнире. Встреча состоялась на поле "Спортинга" в субботу и завершилась со счетом 0:0.

За тур до конца чемпионата два лиссабонских клуба, имея по 78 очков, делят второе-третье места в турнирной таблице. "Бенфика" располагается выше за счет дополнительных показателей. У "Порту" 82 очка.

"Порту" прервал гегемонию "Бенфики", побеждавшую в четырех последних чемпионатах страны. Для "драконов" это 28-й титул чемпиона страны, больше только у "Бенфики" (36).

В субботу также стал известен чемпион в чемпионате России: "Локомотив" за два тура до финиша стал недосягаем для соперников.

Таблица чемпионата Португалии: