"Порту" прервал гегемонию "Бенфики" в чемпионате Португалии

Вчера, 10:21

Ничья в матче "Спортинг" – "Бенфика" позволила "Порту" досрочно оформить чмпионство

&quot;Порту&quot; - чемпион Португалии. Фото instagram.com/fcporto/
"Порту" - чемпион Португалии. Фото instagram.com/fcporto/

Ничья в матче 33-го тура чемпионата Португалии по футболу между лиссабонскими "Спортингом" и "Бенфикой" принесла "Порту" досрочную победу в турнире. Встреча состоялась на поле "Спортинга" в субботу и завершилась со счетом 0:0.

За тур до конца чемпионата два лиссабонских клуба, имея по 78 очков, делят второе-третье места в турнирной таблице. "Бенфика" располагается выше за счет дополнительных показателей. У "Порту" 82 очка.

"Порту" прервал гегемонию "Бенфики", побеждавшую в четырех последних чемпионатах страны. Для "драконов" это 28-й титул чемпиона страны, больше только у "Бенфики" (36).

В субботу также стал известен чемпион в чемпионате России: "Локомотив" за два тура до финиша стал недосягаем для соперников.

Таблица чемпионата Португалии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ПОРТУ 32 26 4 2 79-17 82
2  БЕНФИКА 33 24 6 3 79-22 78
3  СПОРТИНГ 33 24 6 3 62-22 78
4  БРАГА 33 24 3 6 74-28 75
5  РИУ АВИ 32 14 5 13 39-42 47
6  МАРИТИМУ 32 12 8 12 33-44 44
7  ГИМАРАЙНШ 33 13 4 16 45-55 43
8  БОАВИШТА 33 12 6 15 34-44 42
9  ШАВИШ 32 11 8 13 40-52 41
10  ТОНДЕЛА 33 10 8 15 41-49 38
11  БЕЛЕНЕНСИШ 33 9 10 14 33-45 37
12  ПОРТИМОНЕНСИ 33 9 8 16 49-59 35
13  МОРЕЙРЕНСЕ 32 8 8 16 29-46 32
14  АВЕШ 32 8 7 17 31-48 31
15  ФЕЙРЕНСИ 32 9 3 20 31-46 30
16  СЕТУБАЛ 32 6 11 15 37-60 29
17  ПАСУШ 32 7 8 17 32-56 29
18  ЭШТОРИЛ 32 7 5 20 27-60 26
Порту , Бенфика, чемпионат Португалии, Спортинг

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Источник:

Сегодня|Спорт

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