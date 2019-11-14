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Португалия – Литва и Турция – Исландия: расписание и результаты дня отбора на Евро-2020

14 ноября, 09:41

Исландия попытается переиграть лидера, а Сербия остаться в борьбе за второе место в украинской группе

/ Фото: AFP

Сегодня предпоследний тур квалификации к Евро-2020 откроют три группы – А, Н и В, в которой выступает и Украина, однако 14 ноября у команды Андрея Шевченко окно и она проведет товарищеский матч с Эстонией в Запорожье. На нашем сайте пройдет онлайн-трансляция поединка Украина – Эстония на "Славутич Арене" с описанием всех опасных моментов и видео голов.

Группа А

21:45 Англия – Черногория Футбол 1
1,05 – 12,0 – 36,0
21:45 Чехия – Косово Футбол 2 01:30
1,61 – 4,0 – 25,0

Турнирная таблица

N

Команды

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ИВНПМО
1 АНГЛИЯ650126-615
2 ЧЕХИЯ640211-912
3 КОСОВО632112-1011
4 ЧЕРНОГОРИЯ70343-143
5 БОЛГАРИЯ70345-173

Группа В

21:45 Португалия – Литва Футбол 1, 23:40
1,02 – 0 21,0 – 67,0
21:45 Сербия – Люксембург
1,14 – 7,5 – 21

Турнирная таблица

N

Команды

ИВНПМО
1УКРАИНА761015-219
2 ПОРТУГАЛИЯ632114-611
3 СЕРБИЯ631212-1310
4 ЛЮКСЕМБУРГ61145-114
5 ЛИТВА70165-191

Группа Н

19:00 Турция – Исландия Футбол 2
1,7 – 3,6 – 5,25
21:45 Франция – Молдова Футбол 2
1,01 – 26,0 – 101,0
21:45 Албания – Андорра
1,15 – 7,0 – 21,0

Турнирная таблица

N

Команды

ИВНПМО
1 ТУРЦИЯ861116-319
2 ФРАНЦИЯ861121-519
3 ИСЛАНДИЯ850312-1015
4 АЛБАНИЯ840414-1012
5 АНДОРРА81071-163
6 МОЛДОВА81072-223

Смотрите, как на выезде Португалия переиграла Литву 1:5

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Литва Португалия расписание результаты Евро-2020 квалификация Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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