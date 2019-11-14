Португалия – Литва и Турция – Исландия: расписание и результаты дня отбора на Евро-2020

Сегодня предпоследний тур квалификации к Евро-2020 откроют три группы – А, Н и В, в которой выступает и Украина, однако 14 ноября у команды Андрея Шевченко окно и она проведет товарищеский матч с Эстонией в Запорожье. На нашем сайте пройдет онлайн-трансляция поединка Украина – Эстония на "Славутич Арене" с описанием всех опасных моментов и видео голов.
Группа А
21:45 Англия – Черногория Футбол 1
1,05 – 12,0 – 36,0
21:45 Чехия – Косово Футбол 2 01:30
1,61 – 4,0 – 25,0
Турнирная таблица
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АНГЛИЯ
|6
|5
|0
|1
|26-6
|15
|2
|ЧЕХИЯ
|6
|4
|0
|2
|11-9
|12
|3
|КОСОВО
|6
|3
|2
|1
|12-10
|11
|4
|ЧЕРНОГОРИЯ
|7
|0
|3
|4
|3-14
|3
|5
|БОЛГАРИЯ
|7
|0
|3
|4
|5-17
|3
Группа В
21:45 Португалия – Литва Футбол 1, 23:40
1,02 – 0 21,0 – 67,0
21:45 Сербия – Люксембург
1,14 – 7,5 – 21
Турнирная таблица
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УКРАИНА
|7
|6
|1
|0
|15-2
|19
|2
|ПОРТУГАЛИЯ
|6
|3
|2
|1
|14-6
|11
|3
|СЕРБИЯ
|6
|3
|1
|2
|12-13
|10
|4
|ЛЮКСЕМБУРГ
|6
|1
|1
|4
|5-11
|4
|5
|ЛИТВА
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
Группа Н
19:00 Турция – Исландия Футбол 2
1,7 – 3,6 – 5,25
21:45 Франция – Молдова Футбол 2
1,01 – 26,0 – 101,0
21:45 Албания – Андорра
1,15 – 7,0 – 21,0
Турнирная таблица
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ТУРЦИЯ
|8
|6
|1
|1
|16-3
|19
|2
|ФРАНЦИЯ
|8
|6
|1
|1
|21-5
|19
|3
|ИСЛАНДИЯ
|8
|5
|0
|3
|12-10
|15
|4
|АЛБАНИЯ
|8
|4
|0
|4
|14-10
|12
|5
|АНДОРРА
|8
|1
|0
|7
|1-16
|3
|6
|МОЛДОВА
|8
|1
|0
|7
|2-22
|3
Смотрите, как на выезде Португалия переиграла Литву 1:5
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк