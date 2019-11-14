Португалия – Литва и Турция – Исландия: расписание и результаты дня отбора на Евро-2020

Исландия попытается переиграть лидера, а Сербия остаться в борьбе за второе место в украинской группе

/ Фото: AFP

Сегодня предпоследний тур квалификации к Евро-2020 откроют три группы – А, Н и В, в которой выступает и Украина, однако 14 ноября у команды Андрея Шевченко окно и она проведет товарищеский матч с Эстонией в Запорожье. На нашем сайте пройдет онлайн-трансляция поединка Украина – Эстония на "Славутич Арене" с описанием всех опасных моментов и видео голов.

Группа А

21:45 Англия – Черногория Футбол 1

1,05 – 12,0 – 36,0

21:45 Чехия – Косово Футбол 2 01:30

1,61 – 4,0 – 25,0

Турнирная таблица

N Команды Реклама И В Н П М О 1 АНГЛИЯ 6 5 0 1 26-6 15 2 ЧЕХИЯ 6 4 0 2 11-9 12 3 КОСОВО 6 3 2 1 12-10 11 4 ЧЕРНОГОРИЯ 7 0 3 4 3-14 3 5 БОЛГАРИЯ 7 0 3 4 5-17 3

Группа В

21:45 Португалия – Литва Футбол 1, 23:40

1,02 – 0 21,0 – 67,0

21:45 Сербия – Люксембург

1,14 – 7,5 – 21

Турнирная таблица

N Команды И В Н П М О 1 УКРАИНА 7 6 1 0 15-2 19 2 ПОРТУГАЛИЯ 6 3 2 1 14-6 11 3 СЕРБИЯ 6 3 1 2 12-13 10 4 ЛЮКСЕМБУРГ 6 1 1 4 5-11 4 5 ЛИТВА 7 0 1 6 5-19 1

Группа Н

19:00 Турция – Исландия Футбол 2

1,7 – 3,6 – 5,25

21:45 Франция – Молдова Футбол 2

1,01 – 26,0 – 101,0

21:45 Албания – Андорра

1,15 – 7,0 – 21,0

Турнирная таблица

N Команды И В Н П М О 1 ТУРЦИЯ 8 6 1 1 16-3 19 2 ФРАНЦИЯ 8 6 1 1 21-5 19 3 ИСЛАНДИЯ 8 5 0 3 12-10 15 4 АЛБАНИЯ 8 4 0 4 14-10 12 5 АНДОРРА 8 1 0 7 1-16 3 6 МОЛДОВА 8 1 0 7 2-22 3

Смотрите, как на выезде Португалия переиграла Литву 1:5

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