После двух подряд побед сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА на три позиции
ТОП-10 мирового рейтинга футбольных сборных и прогресс команды Андрея Шевченко
Сборная Украины по футболу поднялась с 27-го на 24-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации в пятницу. В июне украинская национальная команда сыграла два домашних матча в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Команда Андрея Шевченко разгромила сборную Сербии со счетом 5:0 и победила команду Люксембурга со счетом 1:0.
Украина Сербия 5:0 смотреть видео голов
В ТОП-10 есть несколько изменений. Победитель Лиги наций команда Португалии поднялась с седьмой на пятую строчку рейтинга, сборная Испании – с девятой на седьмую. Сборная Хорватии опустилась с пятой позиции на шестую, команда Уругвая – с шестой на восьмую, а сборная Швейцарии потеряла одну позицию.
Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 25 июля.
Рейтинг ФИФА, версия от 14 июня:
1 (1). Бельгия – 1746 очков
2 (2). Франция – 1718
3 (3). Бразилия – 1681
4 (4). Англия – 1652
5 (7). Португалия – 1631
6 (5). Хорватия – 1625
7 (9). Испания – 1617
8 (6). Уругвай – 1615
9 (8). Швейцария – 1605
10 (10). Дания – 1589…
24 (27). Украина – 1493
Сборная Украины лидирует в своей группе отбора на Евро-2020:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УКРАИНА
|4
|3
|1
|0
|8-1
|10
|2
|ЛЮКСЕМБУРГ
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|3
|СЕРБИЯ
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|4
|ПОРТУГАЛИЯ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|5
|ЛИТВА
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
Обзор матча Украина – Сербия 5:0
Обзор матча Украина – Люксембург 1:0
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