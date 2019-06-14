После двух подряд побед сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА на три позиции

ТОП-10 мирового рейтинга футбольных сборных и прогресс команды Андрея Шевченко

Сборная Украины лидирует в своей группе отбора на Евро-2020. Фото: Reuters

Сборная Украины по футболу поднялась с 27-го на 24-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации в пятницу. В июне украинская национальная команда сыграла два домашних матча в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Команда Андрея Шевченко разгромила сборную Сербии со счетом 5:0 и победила команду Люксембурга со счетом 1:0.

Украина Сербия 5:0 смотреть видео голов

В ТОП-10 есть несколько изменений. Победитель Лиги наций команда Португалии поднялась с седьмой на пятую строчку рейтинга, сборная Испании – с девятой на седьмую. Сборная Хорватии опустилась с пятой позиции на шестую, команда Уругвая – с шестой на восьмую, а сборная Швейцарии потеряла одну позицию.

Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 25 июля.

Рейтинг ФИФА, версия от 14 июня:

1 (1). Бельгия – 1746 очков

2 (2). Франция – 1718

3 (3). Бразилия – 1681

4 (4). Англия – 1652

5 (7). Португалия – 1631

6 (5). Хорватия – 1625

7 (9). Испания – 1617

8 (6). Уругвай – 1615

9 (8). Швейцария – 1605

10 (10). Дания – 1589…

24 (27). Украина – 1493

Сборная Украины лидирует в своей группе отбора на Евро-2020:

N Команды И В Н П М О 1 УКРАИНА 4 3 1 0 8-1 10 2 ЛЮКСЕМБУРГ 4 1 1 2 4-5 4 3 СЕРБИЯ 3 1 1 1 5-7 4 4 ПОРТУГАЛИЯ 2 0 2 0 1-1 2 5 ЛИТВА 3 0 1 2 3-7 1

Обзор матча Украина – Сербия 5:0

Обзор матча Украина – Люксембург 1:0

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