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После двух подряд побед сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА на три позиции

14 июня, 11:58

ТОП-10 мирового рейтинга футбольных сборных и прогресс команды Андрея Шевченко

Сборная Украины лидирует в своей группе отбора на Евро-2020
Сборная Украины лидирует в своей группе отбора на Евро-2020. Фото: Reuters

Сборная Украины по футболу поднялась с 27-го на 24-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации в пятницу. В июне украинская национальная команда сыграла два домашних матча в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Команда Андрея Шевченко разгромила сборную Сербии со счетом 5:0 и победила команду Люксембурга со счетом 1:0.

Украина Сербия 5:0 смотреть видео голов

В ТОП-10 есть несколько изменений. Победитель Лиги наций команда Португалии поднялась с седьмой на пятую строчку рейтинга, сборная Испании – с девятой на седьмую. Сборная Хорватии опустилась с пятой позиции на шестую, команда Уругвая – с шестой на восьмую, а сборная Швейцарии потеряла одну позицию.

Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 25 июля.

Рейтинг ФИФА, версия от 14 июня:

1 (1). Бельгия – 1746 очков
2 (2). Франция – 1718
3 (3). Бразилия – 1681
4 (4). Англия – 1652
5 (7). Португалия – 1631
6 (5). Хорватия – 1625
7 (9). Испания – 1617
8 (6). Уругвай – 1615
9 (8). Швейцария – 1605
10 (10). Дания – 1589…

24 (27). Украина – 1493

Сборная Украины лидирует в своей группе отбора на Евро-2020:

N

 Команды

ИВНПМО
1 УКРАИНА43108-110
2 ЛЮКСЕМБУРГ41124-54
3 СЕРБИЯ31115-74
4 ПОРТУГАЛИЯ20201-12
5 ЛИТВА30123-71

Обзор матча Украина – Сербия 5:0

Обзор матча Украина – Люксембург 1:0

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Тег Сборная Украины, рейтинг ФИФА

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Сегодня|Спорт

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