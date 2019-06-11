Эхо гола "буйвола": обзор матча Украина – Люксембург и расклады для Шевы после победы
Нашей сборной нужно дважды обыграть Литву – и путевка в финальную часть Евро практически в кармане
Сборная Украины по футболу в приподнятом настроении ушла на каникулы, обыграв в понедельник на "Арене Львов" неуступчивый Люксембург со счетом 1:0. Все решил гол бельгийского "буйвола" – форварда "Гента" Романа Яремчука, на шестой минуте поединка головой замкнувшего подачу Руслана Малиновского. Таким образом, с учетом предыдущей победы над Сербией (5:0), команда Андрея Шевченко в играх июня взяла максимальные шесть очков из шести возможных и с десятью набранными пунктами закрепилась на первом месте своей группы, опережая на шесть очков сербов. Правда, у балканцев – одна игра в запасе. Напомним, в финальную часть Евро-2020 выходят две лучшие сборные группы. Если в следующих двух встречах с Литвой – в гостях и дома – наша сборная победит, то путевка на чемпионат Европы у нее практически в кармане.
Обзор матча Украина – Люксембург (1:0)
Украина - Люксембург – 1:0
Гол: Яремчук (6)
Украина: Пятов – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Цыганков (Соболь, 87), Яремчук, Коноплянка (Коваленко, 80)
Люксембург: Морис – Шано, К. Мартинс, Герсон – Янс, О.Тилль (Торпел, 77), Баррейро Мартинш, М. Мартинс – В.Тилль – Родригес, Да Мота (Бенси, 53)
Предупреждения: Миколенко, Караваев, Зинченко – О.Тилль, да Мота, Родригес, В.Тилль
Турнирное положение в группе В
|N
ГРУППА В
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УКРАИНА
|4
|3
|1
|0
|8-1
|10
|2
|ЛЮКСЕМБУРГ
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|3
|СЕРБИЯ
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|4
|ПОРТУГАЛИЯ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|5
|ЛИТВА
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
Оставшиеся матчи группы В
- 7 сентября. Литва – Украина, Сербия – Португалия
- 10 сентября. Литва – Португалия, Люксембург – Сербия
- 11 октября. Украина – Литва, Португалия – Люксембург
- 14 октября. Украина – Португалия, Литва – Сербия
- 14 ноября. Португалия – Литва, Сербия – Люксембург
- 17 ноября. Сербия – Украина, Люксембург – Португалия
Как сообщалось ранее, прояснилось, быть ли свадьбе с Зинченко: сексуальная журналистка сделала заявление после поцелуя с футболистом в прямом эфире. "Девушка, которая делает выбор всю жизнь провести с футболистом, должна понимать, что это – как жена военного. Сегодня ты во Львове, завтра, условно говоря, в Чехии. Готова ли я выбрать себе такую судьбу? Я думаю, всему свое время", – с хитрой улыбкой отметила Влада Седан.
Также мы писали, что Сербия после разгрома от Украины оторвалась дома на Литве. Судьбу матча балканцы решили еще в первом тайме, до перерыва забив литовцам три безответных мяча.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Эхо гола "буйвола": обзор матча Украина – Люксембург и расклады для Шевы после победы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Косово вырывает победу в Болгарии на добавленных минутах
Мяч на 93-й минуте решил исход поединка отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года