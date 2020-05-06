"После контракта с Абрамовичем он сразу постарел": Шева и Ребров попали в рейтинг топ-разочарований

Американский телеканал ESPN составил рейтинг худших трансферов в истории английской Премьер-лиги. Седьмое место в этом списке занял переход Андрея Шевченко в "Челси" из "Милана" в 2006-м за 44 млн евро. А покупка "Тоттенхэмом" другого украинца Сергея Реброва у "Динамо" в 2000 году за 18 млн евро оказалась на 25-й строчке антирейтинга.
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"Сергей Ребров был частью знаменитого убойного дуэта с Андреем Шевченко в Киеве. Как и Шевченко, фееривший в "Милане", затем разочаровал в "Челси", так и Ребров провел крайне невзрачный английский этап своей карьеры. "Шпоры" надеялись увидеть в его лице нападающего, который забил 10 мячей в Лиге чемпионов во время своего заключительного сезона с Киевом, но Реброву удалось забить всего 10 голов в Премьер-лиге за 59 матчей, в том числе 1 гол в 30 матчах во втором сезоне. На оставшуюся часть его контракта "Тоттенхэм" отдал Реброва в аренду в "Фенербахче", – такую характеристику Сергею выписали аналитики ESPN
"Андрей Шевченко долгие годы считался "белым китом", несбыточной мечтой Романа Абрамовича, однако в конце концов россиянин заполучил его, сумев убедить "Милан" продать украинца "Челси" за рекордную для Великобритании сумму. Покупка Шевы предполагала уход Дидье Дрогба и использование украинца в качестве первого номера тренером Жозе Моуринью. Проблема состояла в том, что новому человеку было 29 лет, и, хотя он перед этим штамповал голы в "Милане", показалось, что он постарел в одночасье после переезда на "Стэмфорд Бридж". Травмы, непоследовательность и возрождающаяся форма Дрогба ограничили Шевченко всего лишь девятью голами в 48 матчах. Моуринью сделал ставку на Дрогба и использовал Шевченко вне позиции, в результате чего Абрамович уволил португальского тренера в 2007 году. Шевченко же отправился в аренду в "Милан" после своего второго сезона в "Челси", а затем вернулся в киевское "Динамо", – такую характеристику аналитики ESPN дали неудачному переходу Шевы в "Челси"
10 худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN
- 1. Али Диа ("Саутгемптон", 1996)
- 2. Дэниэл Дринкуотер ("Челси", 2017)
- 3. Рикардо Альварес ("Сандерленд", 2015)
- 4. Бошко Балабан ("Астон Вилла", 2001)
- 5. Адриан Муту ("Челси", 2003)
- 6. Пабло Освальдо ("Саутгемптон", 2013)
- 7. Андрей Шевченко ("Челси", 2006)
- 8. Томас Бролин ("Лидс", 1995)
- 9. Винстон Богард ("Челси", 2000)
- 10. Марио Балотелли ("Ливерпуль", 2014)
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Отметим, что первую строчку в рейтинге худших трансферов АПЛ занял сенегальский форвард Али Диа, который в 1996-м перешел в "Саутгемптон" бесплатно, однако провел за эту команду лишь один матч. Тогдашнему тренеру "святых" Грэму Сунессу позвонил мужчина, представившийся обладателем "Золотого мяча" Джорджем Веа, и рекомендовал приобрести перспективного форварда, заявив, что он недавно дважды забил за Сенегал и играл вместе с Веа за "ПСЖ". В итоге же оказалось, что Диа – это 31-летний ноунейм из любительской лиги. Грубо говоря, "Саутгемптон" попросту развели.
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