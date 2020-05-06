"После контракта с Абрамовичем он сразу постарел": Шева и Ребров попали в рейтинг топ-разочарований

Американский телеканал ESPN составил рейтинг худших трансферов в истории английской Премьер-лиги. Седьмое место в этом списке занял переход Андрея Шевченко в "Челси" из "Милана" в 2006-м за 44 млн евро. А покупка "Тоттенхэмом" другого украинца Сергея Реброва у "Динамо" в 2000 году за 18 млн евро оказалась на 25-й строчке антирейтинга.

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Реклама Сергей Ребров, "Тоттенхэм" / Фото: Getty Images

"Сергей Ребров был частью знаменитого убойного дуэта с Андреем Шевченко в Киеве. Как и Шевченко, фееривший в "Милане", затем разочаровал в "Челси", так и Ребров провел крайне невзрачный английский этап своей карьеры. "Шпоры" надеялись увидеть в его лице нападающего, который забил 10 мячей в Лиге чемпионов во время своего заключительного сезона с Киевом, но Реброву удалось забить всего 10 голов в Премьер-лиге за 59 матчей, в том числе 1 гол в 30 матчах во втором сезоне. На оставшуюся часть его контракта "Тоттенхэм" отдал Реброва в аренду в "Фенербахче", – такую характеристику Сергею выписали аналитики ESPN

Моуринью и Шевченко / Фото: Getty Images

"Андрей Шевченко долгие годы считался "белым китом", несбыточной мечтой Романа Абрамовича, однако в конце концов россиянин заполучил его, сумев убедить "Милан" продать украинца "Челси" за рекордную для Великобритании сумму. Покупка Шевы предполагала уход Дидье Дрогба и использование украинца в качестве первого номера тренером Жозе Моуринью. Проблема состояла в том, что новому человеку было 29 лет, и, хотя он перед этим штамповал голы в "Милане", показалось, что он постарел в одночасье после переезда на "Стэмфорд Бридж". Травмы, непоследовательность и возрождающаяся форма Дрогба ограничили Шевченко всего лишь девятью голами в 48 матчах. Моуринью сделал ставку на Дрогба и использовал Шевченко вне позиции, в результате чего Абрамович уволил португальского тренера в 2007 году. Шевченко же отправился в аренду в "Милан" после своего второго сезона в "Челси", а затем вернулся в киевское "Динамо", – такую характеристику аналитики ESPN дали неудачному переходу Шевы в "Челси"

10 худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN

1. Али Диа ("Саутгемптон", 1996)

2. Дэниэл Дринкуотер ("Челси", 2017)

3. Рикардо Альварес ("Сандерленд", 2015)

4. Бошко Балабан ("Астон Вилла", 2001)

5. Адриан Муту ("Челси", 2003)

6. Пабло Освальдо ("Саутгемптон", 2013)

7. Андрей Шевченко ("Челси", 2006)

8. Томас Бролин ("Лидс", 1995)

9. Винстон Богард ("Челси", 2000)

10. Марио Балотелли ("Ливерпуль", 2014)

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Отметим, что первую строчку в рейтинге худших трансферов АПЛ занял сенегальский форвард Али Диа, который в 1996-м перешел в "Саутгемптон" бесплатно, однако провел за эту команду лишь один матч. Тогдашнему тренеру "святых" Грэму Сунессу позвонил мужчина, представившийся обладателем "Золотого мяча" Джорджем Веа, и рекомендовал приобрести перспективного форварда, заявив, что он недавно дважды забил за Сенегал и играл вместе с Веа за "ПСЖ". В итоге же оказалось, что Диа – это 31-летний ноунейм из любительской лиги. Грубо говоря, "Саутгемптон" попросту развели.

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