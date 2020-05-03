"11-метровый – это психология": Шевченко открыл секрет ударов с точки и назвал лучшего спеца по пенальти

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил о своих выступлениях за сборную страны, первом пенальти за "сине-желтых" и лучшем специалисте по 11-метровым ударам. Ранее Александр Зинченко рассказал, в чем похожи Шевченко и Гвардиола.

"В отборе к Евро-2004 Украина попала в сложную группу. Две команды были на ходу – Испания и Греция, которая начинала свой путь к победе на чемпионате Европы. Решающей стала игра с греками в гостях. Мы уступили со счетом 0:1, пропустив гол от Ангелоса Харистеаса на последних минутах. После этого уже оставались чисто теоретические шансы на выход из группы. Перед поездкой в Афины была памятная игра во Львове против армян — 4:3. Мне тогда удалось оформить дубль, а один из мячей забил с пенальти. Это был мой первый удар с точки в составе сборной Украины", – рассказал Шевченко.

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Обладатель "Золото мяча" отмечает, что у него не было одной-единственной стратегии на 11-метровые: "Пенальти всегда бил по-разному, но чаще всего – по вратарю. Нас готовили, говорили, как себя ведут голкиперы, но удар с 11-метровой отметки – это в первую очередь психология. Бывает, вратари хорошо играют. У них гораздо меньше шансов, но лучшие из них как раз и отличаются таким мастерством".

Также Шевченко назвал главного специалиста по пенальти: "Могу точно сказать, что для меня главным специалистом в этом вопросе из голкиперов всегда был Александр Шовковский".

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