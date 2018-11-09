После победы над "Ренном" в "Динамо" продлили контракты с тремя футболистами

После победы над французским "Ренном" (3:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы руководство "Динамо" продлило контракты сразу с тремя молодыми футболистами киевского клуба. Николай Шапаренко, Владимир Шепелев и Виталий Миколенко продлили соглашения с "Динамо" на пять лет.

20-летний полузащитник Николай Шапаренко в трех предыдущих матчах за "Динамо" Шапаренко отличился четырьмя забитыми голами. Николай также имеет опыт выступлений в национальной сборной Украины (2 матча), в составе которой дебютировал в мае. Шапаренко – второй самый молодой автор гола в высшем дивизионе украинского футбола, он отличился в возрасте 16 лет и 238 дней.

21-летний Владимир Шепелев перебрался в Киев еще в 2010 году. Он дебютировал за первую команду клуба в феврале 2017 года, а в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" уже 16 матчей. В июле 2017 Шепелев дебютировал в составе национальной сборной Украины, за которую с тех пор провел пять матчей.

19-летний защитник Виталий Миколенко в сборной Украины еще не играл. "Это не стало сюрпризом, однако мне очень приятно, что в клубе в меня верят и таким образом выразили свое доверие. Предложение поступило после матча с "Ренном". Это большой вызов для меня, ведь в клубе рассчитывают, что я стану лучше, чем сейчас. Поэтому надо продолжать работать и показывать себя не только в каждой игре, но и на каждой тренировке", – прокомментировал молодой футболист.