Онлайн матча "Динамо" – "Ренн" в Лиге Европы

Сегодня, 13:16

Победа киевлян приблизит команду к 1/16 финала

&quot;Динамо&quot; и &quot;Ренн&quot; не до конца выяснили отношения две недели назад. Фото AFP
"Динамо" и "Ренн" не до конца выяснили отношения две недели назад. Фото AFP

Сегодня в 19:55 по киевскому времени в столице Украины состоится матч 4-го тура Лиги Европы "Динамо" – "Ренн", который станет своего рода продолжением встречи двухнедельной давности во Франции. Тогда, напомним, подопечные Александра Хацкевича, оказавшись вдесятером под занавес встречи, сумели вырвать победу благодаря индивидуальному мастерству Буяльского.

Французский клуб явно был ошарашен таким поворотом, так что в Киеве ожидается непростая игра. Тем более что турнирная ситуация в группе достаточно сложная: "Астана" и "Динамо" – по 5 очков, "Ренн" – 3, "Яблонец" – 2. Но может упроститься в случае победы "Динамо". А "Астана" сегодня принимает "Яблонец", начало – в 17:50 по киевскому времени.

"В случае победы мы на 75-80 процентов гарантируем себе выход в плей-офф, – объявил вчера на пресс-конференции Хацкевич, но тут же постелил соломку. – Понимаем важность поединка, но после него будут еще два матча".

Напомним, что киевлянам точно не помогут в этой игре полузащитник Шепелев и нападающий Беседин. Первый как раз и заработал дисквалификацию, получив красную карточку в гостях у "Ренна". А второй все еще травмирован.

А тем временем стало известно, что форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признал, что фола со стороны защитника "Шахтера" Николая Матвиенко во вчерашнем матче Лиги чемпионов не было.
Лига Европы, Динамо Киев, Ренн

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Сегодня|Спорт

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