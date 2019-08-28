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Посоревнуйся с УЕФА: выбери лучшего футболиста прошлого сезона

28 августа, 12:56

Лионель Месси, Криштиану Роналду или Вирджил ван Дейк

В четверг, 29 августа, во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов будет назван лучший футболист сезона по версии УЕФА. Наградой отмечают футболистов, которые в прошлом сезоне играли за клуб одной из ассоциаций УЕФА. Гражданство не имеет значения. Игроков оценивают по выступлениям во всех турнирах: внутренних, еврокубковых и среди сборных.

Шорт-лист из трех претендентов

Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины)
Лучший бомбардир Лиги чемпионов и обладатель "Золотой бутсы". Десятый раз выиграл чемпионат Испании.

Криштиану Роналду ("Ювентус" и сборная Португалии)
Победитель Лиги наций УЕФА и лучший бомбардир финальной стадии. Впервые в карьере выиграл чемпионат Италии.

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Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль" и сборная Нидерландов)
Победитель и лучший игрок финала Лиги чемпионов. Серебряный призер Лиги наций.

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Шорт-лист на мужскую награду составило жюри, в которое вошли 80 тренеров клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 (32) и Лиги Европы-2018/19 (48), а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, отобранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Члены жюри называли свою тройку лучших. За первое место начислялось пять баллов, за второе – три, за третье – один. Тренеры не могли голосовать за футболистов своей команды.

А кого вы считаете лучшим? Совпадает ли ваше мнение с экспертами УЕФА? Участвуйте в нашем голосовании!

Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА

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Криштиану Роналду Лионель Месси Вирджил ван Дейк

Источник: Сегодня|Спорт

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