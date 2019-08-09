Пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона

Лионель Месси / Фото: AFP

По итогам голосования за Гол сезона по версии читателей официального сайта УЕФА лучшим признан штрафной удар нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в матче с "Ливерпулем" (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

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Этот мяч стал для Месси вторым за игру и 600-м в составе "Барселоны". Он обошел в голосовании Криштиану Роналду и его удар с лета в поединке "Ювентуса" против "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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Месси выиграл эту награду в третий раз. Ранее его голы признавались лучшими по итогам сезонов 2014/15 и 2015/16, то есть аргентинец выиграл два первых голосования за Гол сезона по версии читателей UEFA.com.

Топ-3 голов сезона:

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1: Лионель Месси ("Барселона" – "Ливерпуль" 3:0)

Лига чемпионов УЕФА, 1/2 финала, 01.05.19

2: Криштиану Роналду ("Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" 1:2)

Лига чемпионов УЕФА, групповой этап, 07.11.18

3: Данилу (Португалия – Сербия 1:1)

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Также добавим, что Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере 1500 долларов за свои проступки на Кубке Америки-2019.

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